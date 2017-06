Tour mit Tripper und Tod

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Spannende Einblicke in den Alltag an Bord eines Forschungsschiffes auf dem Südatlantik bietet das Theaterstück "Meteor", das seit Mittwoch unter freiem Himmel, auf dem ehemaligen Bahnbetriebsgelände an der Briesener Straße, gezeigt wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584920/

Der Wind pfeift, die See ist stürmisch, Wellen donnern gegen die Schiffswände. Die "Meteor" schaukelt, die Mannschaft schwankt. Ein Großteil der Besatzung leidet unter Seekrankheit. Die sei bei den meisten Menschen nach 72 Stunden vorbei, sobald sich das Gleichgewichtsorgan adaptiert habe, doziert der Schiffsarzt. Kurz zuvor hat das Forschungsschiff unter den Klängen von "Muss i denn zum Städtele hinaus" - das seit jeher das Auslaufen der Ozeanriesen Richtung Übersee begleitet - Wilhelmshaven verlassen.

Die erste deutschen Atlantikexpedition in den Jahren von 1925 bis 1927 hat Jens-Erwin Siemssen zu dem dokumentarischen Freiluft-Theaterstück inspiriert, dass am Mittwoch seine Frankfurter Premiere feierte. Das Material dafür hat der Autor und Regisseur im Dezember vergangenen Jahres an Bord der "Meteor III" gesammelt. Die dritte Generation des Forschungsschiffes ist noch immer auf dem Südatlantik unterwegs, um den maritimen Lebensraum und dessen Einfluss auf das Klima zu untersuchen.

Die sieben Schauspieler nehmen das Publikum mit in eine Welt, die sich in den vergangenen 90 Jahren kaum verändert hat. Die Rede ist vom immergleichen Tagesablauf an Bord, der von den Mahlzeiten strukturiert wird, aber auch von Machtkämpfen zwischen Kapitän und Fahrtenleiter, Seeleuten und Wissenschaftlern. Ein Ritual, dem sich niemand entziehen kann, ist die Äquatortaufe, die für so manchen Neuling zur demütigenden Prozedur gerät. Zum Landgang gehört ein Bordellbesuch, bei dem sich der 18-jährige Matrose einen Tripper einfängt, der mit einer schmerzhaft hohen Dosis Penicillin kuriert wird. Und auch der Tod ist allgegenwärtig. Erst stirbt der Expeditionsleiter an einer Lungenentzündung, später heißt es "Mann über Bord". Dazu beschreibt wieder der Schiffsarzt den Prozess des Ertrinken: Vom verzweifelten Kampf gegen das Wasser, der den Körper auskühlt, über das Muskelzittern und die schleichende Apathie bis zum Versinken.

Drei Eisenbahnwaggons sind die Kulisse - abwechselnd Brücke, Mannschaftsquartier, Schiffsmesse, Heizraum und Oberdeck der Meteor. Zu den Requisiten gehören originale Exponate der Meeresforschung, darunter ein Beiboot, ein Steuerrad, ein Wasserschöpfer und ein Strömungsmesser, die das Deutsche Schiffahrtsmuseum für die Aufführung als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat.

Veranstaltungsort: Lokwerkstatt DB Netz, Briesener Straße (neben dem Kamea); Weitere Vorstellungen: 29., 30. Juni um 11 Uhr (Schülervorstellung) und um 20 Uhr sowie am 1. Juli um 20 Uhr; Eintritt: 19 Euro, ermäßigt 12 Euro, Schüler 6 Euro; Karten unter Tel. 0335 4010120, ticket@muv-ffo.de oder www.das-letzte-kleinod.de