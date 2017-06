Laufbahn kommt, Schulhof muss warten

artikel-ansicht/dg/0/

Oderaue/Altreetz (MOZ) Während die Neugestaltung des Schulhofs in Altreetz erst im nächsten Jahr umgesetzt werden kann, haben die Gemeindevertreter von Oderaue jetzt beschlossen, die Laufbahn auf dem Sportplatz verlängern zu lassen. Bei der Sitzung des Gremiums am Montagabend in Neureetz verwies Bürgermeister Bodo Schröder darauf, dass die Laufbahn nur 60 Meter lang sei und dort eine Auslaufstrecke fehle. Auch um die Vorschriften für den Schulsport zu erfüllen, habe die Grundschule Altreetz inzwischen einen Antrag auf Verlängerung der Laufbahn gestellt. Weil es für das Vorhaben keinen Haushaltansatz gebe, sei der Beschluss für eine außerplanmäßige Ausgabe notwendig, so der Bürgermeister. Dafür war vorgeschlagen worden, dass das Amt Barnim-Oderbruch 4000 Euro zur Verfügung stellt und der Förderverein der Grundschule 4400 Euro.