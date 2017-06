Sommerfest mit Schlagern

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Zum gemütlichen Sommerfest hatte das siebenköpfige Team der Seniorentagespflege "Am Erpetal" in die Hildesheimer Straße 14 a am Mittwoch eingeladen. "Wir feiern hier jede Jahreszeit", sagte Pflegedienstleiterin Sylvia Schridde-Apitz. Die Feste werden mit den Gästen zusammen vorbereitet, die etwa die Dekorationen basteln. 18 Plätze gibt es in der Tagespflege. Die Senioren werden hier wochentags (und an Feiertagen, die auf Wochentage fallen) von 7 bis 17 Uhr betreut. Ein Großteil wird auch von zu Hause abgeholt und wieder hingebracht. Neben Kuchen backen und Gymnastik gibt es auch Ausflüge in die nähere Umgebung, etwa zum Eis essen nach Altlandsberg.