Metaller wollen Arbeitszeit freier gestalten

An der Beschäftigtenbefragung hatten sich im Frühjahr dieses Jahres 680 000 Metaller beteiligt, darunter 50 000 Gewerkschafts- und Nicht-Gewerkschaftsmitglieder aus dem Bezirk, der vom Norden Brandenburgs bis nach Zwickau reicht. Die Auswertung der gewaltigen Datenmenge ergab unter anderem: "Die Beschäftigten wollen, dass Flexibilität nicht nur einseitig vom Arbeitgeber eingefordert wird, sondern dass sie selbst Freiräume haben. Das betrifft etwa freie Tage, über die sie selbst verfügen können", berichtete Höbel am Rande einer Bezirkskonferenz kürzlich in Frankfurt (Oder). Dort stand das Thema Arbeitszeit ebenso im Fokus wie am Dienstag in Mannheim, wo sich Gewerkschaftsdelegierte aus ganz Deutschland zu inhaltlichen Positionen für die nächste Tarifrunde abstimmten.

In den Betrieben, in denen es Tarifbindung gibt, seien viele Beschäftigte zwar durchaus mit ihrer Arbeitssituation zufrieden. Trotzdem wünschten sich vor allem Schichtarbeiter - und dies insbesondere im Osten - mehr Mitspracherechte. Schließlich, so Höbel, "sind Lebensmodelle heute vielfältiger als früher".

Viele Arbeitnehmer möchten deshalb flexibler auf besondere Lebensphasen reagieren können - um mehr Erziehungszeit für ihre Kinder zu haben oder Angehörige zu pflegen. "Hier wollen die Kollegen zusätzliche Freiräume", sagt der Bezirksleiter. Dies schließe auch ein Rückkehrrecht in Vollzeitarbeit mit ein, das es derzeit so nicht gebe. "Wer heute seine Arbeitszeit verkürzt, also von Vollzeit auf Teilzeit geht, um eine Herausforderung wie die Pflege der eigenen Eltern bewältigen zu können, befindet sich meist in einer Sackgasse. Er kommt da später nicht mehr raus. Es sei denn, der Arbeitgeber macht mit."

Das Thema Wochenarbeitszeit soll ebenfalls in der nächsten Tarifrunde aufgegriffen werden. Im Westen arbeiten Metaller in tarifgebundenen Betrieben 35 Stunden die Woche, im Osten sind es dagegen 38, in nicht tarifgebundenen Betrieben 40 Stunden.

In der Region ist der Anteil von Firmen aus der Metall- und Elektrobranche mit Tarifvertrag vergleichsweise gering. Laut Peter Ernsdorf, Bevollmächtigter der IG Metall Ostbrandenburg, unterliegen derzeit 18 von 61 Betrieben, für die die Gewerkschaft hier zuständig ist, einer Tarifbindung, darunter AcelorMittal Eisenhüttenstadt. Die Löhne vieler anderer Firmen - wie etwa die des Frankfurter Solarmodulherstellers Astronergy - liegen dagegen teils mehrere Hundert Euro unter den Flächentarifen.