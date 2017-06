Debatte zu gemeinsamer Schwimmhalle

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Soll sich die Gemeinde Schöneiche an den Kosten einer Machbarkeitsstudie beteiligen, die die Gemeinde Neuenhagen für ein gemeinsames Hallenbad der Gemeinden der sogenannten S5-Region in Auftrag geben will? Diese Frage wurde am Dienstag im Finanzausschuss diskutiert.

Zu der S5-Region gehört neben sechs Gemeinden in Märkisch-Oderland auch Schöneiche. Im Herbst hatten die Schöneicher Gemeindevertreter einen Grundsatzbeschluss gefasst, der die interkommunale Lösung befürwortet. "Der Bürgermeister von Neuenhagen hat um ein Votum der anderen Gemeinden gebeten", erklärte Schöneiches Bürgermeister Ralf Steinbrück die jetzt von der Verwaltung vorgelegte Beschlussvorlage. In dem dazugehörigen Beschlusstext steht unter anderem, dass die Gemeinde weiter an dem interkommunalen Projekt zur Errichtung und zum Betrieb eines Hallenbades interessiert ist, sich jedoch nicht an den Kosten für die Machbarkeitsstudie beteiligt. "Das ist Aufgabe Neuenhagens", sagte Steinbrück und verwies auf die 800 000 Euro, die Neuenhagen jährlich für seine Funktion als Mittelzentrum erhält.

Lutz Kumlehn (BBS/FDP) bezeichnete es als "unredlich", einer Initiative beizutreten, die einen Kriterienkatalog für die Machbarkeitsstudie erarbeite und sich nicht an den Kosten für die Studie zu beteiligen. Andererseits könne es ohnehin nicht Aufgabe der Gemeinde sein, solch ein Schwimmbad mit zu finanzieren. "Es gibt Sachen im freiwillig-sozialen Bereich, die wichtiger sind", sagte Kumlehn. Auch Philip Zeschmann (UBS) sprach sich für eine Beteiligung aus und beantragte eine entsprechende neue Formulierung in der Beschlussvorlage. "So günstig bekommen wir eine solche Studie nie wieder", erklärte er. "Mit den Ergebnissen wissen wir dann wenigstens, worüber wir reden." Einen Standort nördlich der B1 bezeichnete er im Hinblick auf das Schulschwimmen als "nicht schlecht". Die Schöneicher Kinder werden zum Schwimmunterricht ins Fürstenwalder Schwapp gefahren. Am Ende empfahl der Ausschuss den Gemeindevertretern, der Vorlage zuzustimmen. Eine Beteiligung an den Kosten wurde abgelehnt.