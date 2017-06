Nackte Fakten statt Spekulationen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Was kommt nach der Willkommenskultur? Steigt die Kriminalität im Umkreis einer neuen Flüchtlingsunterkunft wirklich an, wie vor allem Rechtspopulisten gerne behaupten? Und wie kann man schon kleine Kinder aus Flüchtlingsfamilien so integrieren, dass sie sich in Deutschland wohlfühlen?

Solche Fragen und noch viel mehr sollen künftig am "Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung" in Berlin geklärt werden. Den Startschuss für den Aufbau gab am Mittwoch Familienministerin Katarina Barley (SPD). "Eine der Aufgaben des neuen Instituts soll es sein, Falschinformationen und Mutmaßungen wissenschaftliche Fakten entgegenzusetzen", erklärte die Politikerin während der Auftaktveranstaltung in Berlin. Ihr Haus unterstützt die Gründung des Zentrums bis Ende 2017 mit drei Millionen Euro. Im kommenden Jahr sollen noch einmal 3,8 Millionen Euro fließen.

In dem Bundesinstitut sollen Migrationsforscher aus Instituten aus dem gesamten Bundesgebiet vernetzt werden. Zu den Initiatoren und Gründungmitgliedern gehören zum Beispiel der Sozialgeograf Andreas Pott vom Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung der Uni Osnabrück und der Konflikt- und Gewaltforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld. Das neue Zentrum soll zunächst in den Räumen der Humboldt-Universität in Berlin-Mitte aufgebaut werden, wo ebenfalls schon empirische Integrationsforschung betrieben wird.

"Selbstverständlich gibt es bundesweit schon viele solcher Einrichtungen, die hervorragende Arbeit leisten", sagt die Berliner Migrationsforscherin Naika Foroutan von der HU. "Aber die Anfragen an uns aus allen Bereichen der Gesellschaft sind in den vergangenen Jahren dermaßen gestiegen, dass dafür einfach die Infrastruktur fehlt."

Für die Berliner Wissenschaftler sind auch Fragen nach den Fluchtgründen von großer Bedeutung. "Um in den Ländern vor Ort vernünftig forschen zu können, müssen wir uns künftig ganz anders aufstellen", so Foroutan. Helfen soll dabei ein bundesweites Netzwerk, zu dem derzeit sieben Gründungs-Institutionen gehören. Gemeinsam wolle man wissenschaftliche Lücken, aber auch Doppelforschung aufdecken. Bis Ende des Jahres sollen dazu Kooperationsvereinbarungen mit allen Bundesländern unterschrieben werden, hieß es. Den Anfang machten am Mittwoch Berlin und Niedersachsen.