Deutsch-polnische Pilgerwanderung mit Tradition

Auf dem Gedanken der deutsch-polnischen Freundschaft fußte die Idee, die Krüger 2003 in einem Brief an Bischof Wolfgang Huber formulierte. Denselben Gedanken hatte Farack Arndt, damals Superintendent in Oranienburg. Im Kreis der Superintendenten wurde beraten und 2003, pünktlich zum Ökumenischen Kirchentag in Berlin, die Route zwischen Magdeburg und Gniezno, zweier ehemals konkurrierender Erzbistümer, festgelegt.

Seither pilgern einmal jährlich polnische und deutsche Christen beider Konfessionen zwischen den Orten. "In den geraden Jahren beginnt die Strecke in Polen, in den ungeraden in Deutschland", erklärt Krüger. Dabei werden immer unterschiedliche Strecken gelaufen und an unterschiedlichen Orten wird Rast gemacht - in dieser Woche fuhren die Pilger vom Osten Brandenburgs mit dem Zug nach Frankfurt und liefen dann nach Lebus. Dort war die Gruppe zum ersten Mal 2004. "Hier hat es uns gut gefallen und deshalb sind wir in diesem Jahr gerne wieder zu Gast", betont Krüger. "Es kommen nicht all zu häufig Pilger nach Lebus. Umso mehr freue ich mich über die deutsch-polnische Gruppe und begrüße sie als unsere Gäste, sagt Pfarrerin Katharina Falkenhagen. Zusammen mit Gemeindemitgliedern hat sie Schlafplätze in Lebus organisiert und die Pilger mit Getränken und einem üppigen Buffet versorgt.

Die knapp einwöchige Reise gliedern die Pilger mit Tageszeiten-Gebeten und Liedern, die in einem Pilger-Brevier zusammengefasst wurden. "Alles zweisprachig", sagt Pfarrer Justus Werdin, der die Gruppe begleitet und erst kürzlich für sein Engagement um den deutsch-polnischen Pilgerweg geehrt wurde.

Seit Anfang an dabei ist auch Jan Kwiatkowsky. Ihn begeistert der Austausch mit anderen Christen in Kombination mit dem Weg, der gemeinsam zurückgelegt wird: "Wir sind Polen und Deutsche, die unterschiedliche Ansichten haben, unterschiedliche Konfessionen. Man entdeckt von Jahr zu Jahr neue Nuancen dabei kennen und vor allem die Wichtigkeit, einander zuzuhören." Die Freundschaften, die er während der Pilgerreisen geknüpft hat, seien einzigartig und "nicht im Laden zu kaufen", ergänzt er.