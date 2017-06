Annäherung im Naturpark Märkische Schweiz

artikel-ansicht/dg/0/

Stadtverordnete, Bürger, die beiden Anglervereine, Tauchclub, Segelverein - deren Vertreter hatten sich alle auf die sonntägliche Grüne Tour der Naturparkverwaltung eingelassen. Und das, obwohl Terminplanung und Gleichzeitigkeit mit den Rosentagen keineswegs beste Voraussetzungen boten.

Schon das signalisierte das große Interesse, von Nutzern und Anliegern des Schermützelsees und Bürgern an der beginnenden Managementplanung für das Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet Schermützelsee. In diese Kerbe schlägt die Naturparkverwaltung, indem sie "im Vorfeld der Managementplanung", die sich über drei Jahre erstreckt, mit Nutzern ins Gespräch kommen, Informationen austauschen, Meinungen ergründen will. Solche Grüne Touren habe es daher bereits mit Landwirten und Waldeigentümern gegeben, informierte Leiterin Sabine Pohl.

Für die teils bis zu 30 Teilnehmer der See-Rundwanderung ging es zu einigen Punkten und Stationen, wo sich Nutzung in unterschiedlicher Weise auf Zustand und Bewertung des Sees auswirkt bzw. auswirken könnte: Strandpromenade, einen Ausblick auf den See, eine Badestelle am Ufer, auf das vom Tauchclub genutzte Gelände und an jene Fläche, die dem Segelverein übergangsweise von einem Eigentümer zur Benutzung freigegeben wurde.

An Ort und Stelle miteinander reden und gegenseitiges Verständnis befördern - so das Ziel. Vorsichtige Schritte dahin waren erkennbar. Bürgermeister Thiemo Seelig sprach u. a. davon, dass im Zuge der Interessenbekundung zur Strandpromenade vorstellbar sei, das Betonareal am Bollwerk auch offener zu gestalten.

An dem zugewachsenen Ausblick aufs Wasser hinter dem Brecht-Weigel-Haus beispielsweise könnte in kleinflächigem Umfang aller zwei, drei Jahre durchaus eine Sicht-Lücke im Erlen- und Robinienaufwuchs nach Antrag und Absprache geschlagen werden, zeigte sich im Gespräch.

An anderer Stelle gab es Erläuterungen, Sorgen wurden mitgeteilt, Standpunkte geäußert. In Teilen dichter Schilfgürtel sieht zwar nett aus, passt aber weniger zu einem Klarwassersee. Auch fotogene Seerosen stehen nicht auf der Wunschliste, sondern eher Armleuchteralgen, die am Grund des Sees einen Rasen bilden. Daten darüber haben die Taucher in einem Nabu-Projekt schon erfasst. Klar wurde, hier dient Nutzung beiden Seiten, denn bisher konnten solche Dinge nur bis in Sichttiefe geortet werden.

Neue Stege, Steg-Verlängerung am Stützpunkt der Taucher und die Hege bestimmter Fischarten dürften indes noch für einigen Abstimmungsbedarf sorgen. Funktionen erhalten, Flächen nicht ausdehnen, aber aufwerten, und dabei möglichst den See nicht mehr als bisher beeinträchtigen, ist das Gebot der Stunde am Schermützelsee , machten die Naturschützer klar. Und bei allem sei Konzentration von Nutzung an einer Stelle für den See letztlich besser als Verteilung an vielen Stellen.