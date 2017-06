Wohnen im einstigen RFT-Gebäude

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In das einstige RFT-Verwaltungsgebäude in der Sonnenallee wird ab dem nächsten Jahr neues Leben einziehen. Der Frankfurter Fliesenlegermeister Alexander Wolf hat das Grundstück gekauft und lässt das vieretagige Gebäude komplett sanieren und zu einer Wohnanlage für das altersgerechte Wohnen umbauen. "31 kleinere Mietwohnungen werden dort entstehen", erzählt der Eigentümer, "alle werden altersgerecht ausgestattet."

artikel-ansicht/dg/0/1/1584933/

Die einzelnen Wohnungen werden zwischen 25 Quadratmeter und 45 Quadratmeter Wohnfläche haben. Gedacht sind sie vor allem für ältere Menschen. Mit dem Kreisverband der Arbeiter-Wohlfahrt (Awo) wird Alexander Wolf einen Betreuungsvertrag abschließen. "Die Awo wird den Mietern im Haus ihre Dienstleistungen anbieten", erläutert er. Der Sozialverband werde sich auch um die Vermietung der Wohnungen kümmern, über seine Awo-Hausverwaltung. Mietverträge könnten aber jetzt noch nicht abgeschlossen werden.

Die Nachfrage nach den kleinen, altersgerechten Wohnungen ist schon jetzt "enorm", ist Alexander Wolf überrascht. "Es hat sich offenbar rumgesprochen, wer hier was macht. Fast täglich bekomme ich Anrufe von Interessenten." In den vergangenen Wochen hätten sich auch verstärkt Mieter der Wohnbau, die noch in den Blöcken Konstantin-Ziolkowski-Allee 32 bis 42 wohnen, gemeldet. Die Wohnbau möchte diese Blöcke mit 100 Wohnungen im nächsten Jahr abreißen lassen und viele der Mieter wollen offenbar im Stadtteil Süd bleiben. "Der Bedarf an solchen Wohnungen scheint doch groß zu sein."

Vor neun Jahren hatte Alexander Wolf das Grundstück mit dem Verwaltungsgebäude, das zuletzt durch die Landesversicherungsanstalt (LVA) genutzt worden war, und einer Lagerhalle gekauft. Die Lagerhalle hat er abreißen lassen. Seit diesem Jahr lässt er das Bürohaus sanieren und umbauen, zum Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. "Der Standort in Süd ist gut", sagt der Fliesenlegermeister, der in Frankfurt noch weitere Mietwohnungen besitzt. Die Bushaltestelle Sonnenallee befindet sich direkt vor dem Haus. Hält der Bedarf an, will er da, wo einst die Lagerhalle stand, eventuell ein weiteres Wohnhaus errichten.