3751 Kunden ohne Strom

Erkner (MOZ) Der Stromausfall in Erkner traf am Dienstag zunächst 3751 Kunden, teils auch in Woltersdorf. Betroffen waren 31 Trafo-Stationen, von denen 26 nach zehn Minuten wieder versorgt waren. Das teilte der Neuenhagener Netzmeister der Edis, Olaf Kräupl, mit. Um 16.49 Uhr, also nach etwa zwei Stunden, seien alle wieder versorgt gewesen. Auslöser, so Kräupl, war ein schon früher beschädigtes Kabel. Mit dem großen Ausfall in Köpenick hatte der Vorfall nichts zu tun.