Bester Laune über die Ziellinie

Mit einem 13. Platz im Gesamtklassement des Saar-Hunsrück-Supertrail startete der Polizeibeamte mit einem Paukenschlag in die Laufsaison. Die 126 Kilometerdistanz mit 3600 Höhenmetern bewältigte Teichert ohne größere Probleme. Das sorgte nicht nur in der Lauf-Szene für Aufsehen, sondern überraschte Teichert sogar selbst: "Das war eine erste Schallmauer, von der ich vor dem Rennen keineswegs gedacht hätte, dass ich sie brechen könnte", freute sich der Seelower im Ziel völlig zu Recht überschwänglich. Lediglich 14 Tage darauf ließ es Teichert beim 24 Stunden-Europa-lauf in Hoyerswerda nochmals so richtig krachen. Den Rundkurs im Lausitzbad mit 925 Metern Länge bewältigte der TSG-Läufer 200 Mal. Mit stolzen 185 Kilometern in den Beinen hatte Teichert sogar noch Kraft, um im Ziel zu jubeln.

Einmal in Fahrt gekommen, scheute Teichert sich nun auch vor Neuland nicht und startete bei der achten Auflage des Zwölf-Stunden-Stepperbike für Mannschaften. Stepperbikes haben keinen Sattel, der Fahrer steht stattdessen auf den für den Antrieb genutzten Trittbrettern. Ein Stepperbike (auch Streetstepper oder Stepperrad) ist eine Kombination aus Fahrrad und Stepper. Optisch ähnelt das Sportgerät daher einem Tretroller. Die abwechselnde Auf- und Abbewegung der Trittbretter werden mit einem speziellen Getriebe in eine Vorwärtsbewegung umgewandelt.

Teichert bildete zusammen mit den Berlinern Mark Becker, Benjamin Brade, Herbert Ziefle, allesamt wie der Seelower Ultraläufer und Martin Mohr (Marathonläufer) ein Quintett, das sich durchaus Hoffnungen auf einer der vorderen Ränge machte.

Außer Mark Becker hatte noch keiner im Team Erfahrungen mit dieser besonderen Art der Fortbewegung. Deshalb traf sich das Quintett "Windhunde" bereits eine Stunde vor dem Start, um wenigstens die Grundlagen des Stepperbikes zu erfahren.

Um 8 Uhr war der Start und elf Teams kämpften sich Runde um Runde durch die hüglige Strecke. Gewechselt werden durfte beliebig. Das Team "Windhunde "wechselte alle drei Runden den Fahrer. Nach rund sechs Stunden waren alle auf dem Gerät einigermaßen sicher unterwegs. Nach zwölf Stunden unermüdlichen Anfeuerns kamen die "Windhunde" bester Laune auf dem vierten Rang mit 317 Runden (291,64 Kilometer) ins Ziel.

Am nächsten Morgen litt trotz ungewohnter Bewegungsabläufe niemand an Muskelkater, nur die Stimme war vom Anfeuern weg. Der Spaßfaktor stand halt im Mittelpunkt und genau deshalb wird Gerd Teichert im nächsten Jahr wieder an den Start gehen.