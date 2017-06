Malitz-Fußballer feiern Titelgewinn

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist vollbracht: Die B-Jugendfußballer der Spielgemeinschaft Bad Freienwalde/Wriezen haben den Kreismeistertitel gewonnen. Belegten sie in der Vorrunde noch in der Staffel Nord den dritten Rang hinter Germania Schöneiche sowie dem Staffelsieger SG Müncheberg/Buckow/Waldsieversdorf, drehten die Schützlinge von Übungsleiter Rene Malitz in der Meisterrunde den Spieß um. Die Nachwuchskicker sicherten sich vor dem ärgsten Konkurrenten Müncheberg den Titel. Mit einigem Abstand folgten auf den weiteren Rängen Dynamo Eisenhüttenstadt, FWZ Oderkicker, Union Frankfurt, Germania Schöneiche, Union Booßen und die SG Hangelsberg.