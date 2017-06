Ben Jacob trifft zum 51. Saisontor

artikel-ansicht/dg/0/

Stahnsdorf (MOZ) Die Fußball-E1-Junioren des FC Strausberg landeten im Turnier um die Landesmeisterschaft von Brandenburg in Stahnsdorf auf Platz sechs. Etwas unerwartet siegte der SV Rangsdorf im Finale mit 2:0 gegen Lok Eberswalde.

Der RSV Eintracht (Regionaler Sportverein Eintracht Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf) war der perfekte Gastgeber für die besten acht Mannschaften der unter Elfjährigen aus dem gesamten Land Brandenburg. Das Los entschied zunächst, welche Mannschaft in welcher der beiden Gruppen starten würde. Die Jungs vom Strausberger Trainerteam Michael Baumann und Christian Röhr bekamen es mit Lok Eberswalde, dem Oranienburger FC und dem FSV Brieske/Senftenberg zu tun. In 15 Minuten jeder gegen jeden galt es, hinten möglichst stabil zu stehen und vorn auf Ben Jacob zu setzen, der mit 48 Ligatreffern bereits bester Torschütze landesweit war und seine Bilanz in diesem Turnier auf insgesamt 51 Treffer ausbaute.

Im ersten Spiel gegen Eberswalde liefen die Strausberger früh einem 0:1-Rückstand hinterher, bevor es Ben Jacob vorbehalten war, praktisch mit dem Schlusspfiff den Ausgleich zu erzielen. Bitter wurde dann der zweite Auftritt gegen Oranienburg. Auch hier zunächst der Rückstand und dann die große Chance. In der 14. Minute konnten sie einen Strafstoß nicht verwandeln. Somit mussten sie die erste Niederlage an diesem Tag hinnehmen.

Die Chancen auf das Halbfinale konnten nur gewahrt werden, wenn gegen FSV Brieske/Senftenberg gewonnen würde. Ben Jacob brachte sein Team mit seinem 50. Saisontreffer in Front, doch ausgerechnet in der Nachspielzeit gelang dem FSV noch der Ausgleich. Damit war der FCS mit zwei Pünktchen nur Tabellenletzter der Gruppe B.

Im Überkreuzvergleich ging es nun gegen den Dritten der Gruppe A - und damit ausgerechnet gegen Energie Cottbus. Ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten und dem glücklicheren Ende für den FCS, als Max Röhr in der 14. Minute durch den 1:0-Siegtreffer das Neunmeter-Schießen verhinderte. Damit stand der FCS im Spiel um Platz fünf und musste erneut gegen FSV Brieske/Senftenberg antreten.

Diesmal begannen die Strausberger Jungs stark. Ben Jacob (3. Minute) und Max Röhr (6. Minute) sorgten für eine frühe Führung. Die war aber schon eine Minute später wieder dahin, als Lukas Schmidt für Senftenberg zum 1:2 verkürzte. Dann entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in welchem der FCS den Sack nicht zumachte. In Minute 13 fiel der Ausgleich für die Südbrandenburger: Ein Neunmeterschießen musste also entscheiden. Während alle drei Senftenberger trafen, konnte deren Keeper einen FCS-Schuss entschärfen. Die Jungs sind damit aber hervorragende Sechste bei ihrer ersten Landesmeisterschaft.

Während sich der SV Rangsdorf im Halbfinale klar mit 3:0 gegen den Oranienburger FC Eintracht durchsetzte, musste das Spiel zwischen dem FC Stahl Brandenburg gegen den FSV Lok Eberswalde im Neunmeterschießen entschieden werden. Die Eberswalder behielten vom Punkt die Nerven und zogen mit 4:3 ins Endspiel ein.

Somit kam es im Finale zum Duell der Gruppenzweiten aus der Vorrunde. Die Partie war aber Werbung für den Nachwuchssport. Auch wenn der SV Rangsdorf sich am Ende mit 2:0 durchsetzte, zollten die Zuschauer dem Gegner Applaus für ein packendes Endspiel. Den dritten Rang sicherte sich der FC Stahl Brandenburg durch einen 3:0-Erfolg über Oranienburg.

1. SV Rangsdorf

2. FSV Lok Eberswalde

3. FC Stahl Brandenburg

4. Oranienburger FC Eintracht

5. FSV Brieske/Senftenberg

6. FC Strausberg

7. SV Glienicke/Nordbahn

8. FC Energie Cottbus