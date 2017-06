Mit Hantel und Kugel überzeugt

artikel-ansicht/dg/0/

Einer der Medaillenanwärter war nach Platz 2 bei den ostdeutschen Meisterschaften Fabien Bohn (ASK Frankfurt), der bei den schweren Jungs des Jahrgangs 2004 startete. "Fabien hatte sich in der Vorbereitung ordentlich gesteigert und vor allem mit tiefen Kniebeugen in der Hocke gearbeitet", hebt sein Trainer am Stützpunkt Frankfurt, Jens Schlieter, hervor.

Fabien Bohn hat beim Wettkampf in heimischer Halle am Olympiastützpunkt alles richtig gemacht. Im ersten Teil, dem Reißen und Stoßen, zeigte er nur gültige Versuche und erreichte jeweils Bestleistung (R53 kg/S68 kg). "Ich hatte mich auf meine ersten Deutschen Meisterschaften gefreut, aber am Morgen zitterten mir doch die Hände. Nach dem Heben bin ich ruhiger geworden, da war das Anstrengendste vorbei", erzählte der Siebtklässler. Auch beim Athletiktest mit 30-m-Sprint, Kugelschocken und Schlussdreisprung erreichte er persönliche Bestwerte, war beim Schocken mit 11,50 m der Beste im Feld und gewann am Ende Silber. "Um dreizehn Punkte bin ich am Sieg vorbei", ärgerte sich der Rotschopf doch ein wenig.

Den Sieg ließ sich dagegen Sportschüler Dennis Hansch (TSV Blau-Weiß Schwedt) nicht nehmen. Der Titelverteidiger (Jahrgang 2002) überzeugte in beiden Teilwettbewerben mit der höchsten Punktzahl und erreichte jeweils die beste oder zweitbeste Leistung seiner Gruppe, darunter 73 kg im Reißen, 94 kg im Stoßen und 3,98 Sekunden im 30-m-Sprint.

Bei seinem ersten größeren Wettkampf überraschte Jeremy Meyer trotz Aufregung. Der Athlet vom USC Viadrina (2004/mittel) erreichte in allen Disziplinen Bestleistung (u. a. R40/S 50 kg) und empfiehlt sich damit zusätzlich für die Sportschule. "Am Ende haben nur 14 Punkte zum Ersten gefehlt. Das war einfach nur super", freute sich Trainer Daniel Gips.Die vierte Medaille für den Stützpunkt Frankfurt steuerte Annika Pilz bei (TB Roding). Die gebürtige Bayerin (2002/leicht) holte trotz nur dreier gültiger Hebeversuche (53/63), aber dank der besten Athletikleistung Silber. Knapp an Edelmetall vorbei schrammte Dylan Barownick (ASK, 03/leicht) trotz Bestleistungen im Reißen und Stoßen. Er verlor Bronze, als er beim Kugelschocken im letzten gut gelungenen Versuch übertrat. "Ich finde, der Athletiktest ist eine gute Ergänzung. Er ist auch gut für die, die im Heben nicht solche Chancen haben", so der 13-jährige Landesmeister 2016.

Ebenfalls Vierter wurde Vereinskamerad Drago Siegert (04/schwer). Platz 5 erreichten Ricardo Wolf (TSV Schwedt, 02/mittel) und Eric Asaad (TG Landshut, 02/schwer), der wie Annika nach Frankfurt wechselte. Nach langer Verletzung zeigte auch Melina-Charleen Littmann (ASK, 03/schwer) als Sechste eine starke Leistung.

Aufmerksamer Beobachter der Wettkämpfe war Jochen Stüber. Der Bundestrainer Nachwuchs schaute vor allem auf die Technikfähigkeit der Athleten. "Sie sollen dem Technikleitbild eines perfekten Athleten nahe kommen. Wichtig ist uns auch, zu sehen, wie sie in der Athletik ausgebildet sind. Kraft und hohe Lasten schaffen sie, wenn sie älter sind."

Mit drei Medaillen für Brandenburg haben sich die Erwartungen von Trainer Jens Schlieter erfüllt, auch wenn es die eine oder andere Überraschung gab. In der Vereinswertung belegte der ASK Frankfurt mit zwei Punkten hinter dem Sieger SV Germania Obrigheim den 3. Platz. In der Länderwertung erzielte Brandenburg ebenfalls Platz 3.