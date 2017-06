Rosemarie Jurisch fordert: "Mehr für Kreistadt tun"

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Abgeordnete Rosemarie Jurisch (SPD) appellierte auf der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses an die Adresse der Vertreter der Stadt Beeskow, sich stärker für den Beibehalt des Kreisstadt-Status einzusetzen. Man müsse einen Weg finden, so vielen Bürgern wie möglich die Gelegenheit zugeben, sich in diesem Sinne zu äußern, so die Abgeordnete, die auch Vorsitzende des Sozialausschusses ist. Bürgermeister Frank Steffen sagte, es sei eine Aktion zur Langen Nacht geplant, um die geplante Volksinitiative gegen die Kreisgebietsreform anzukurbeln.