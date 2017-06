Vorsicht, falsche Dachdecker!

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584948/

"Wenn Handwerker unangekündigt an der Tür auftauchen und eine sofortige Dienstleistung zu einem Dumping-Preis anbieten, ist Vorsicht geboten", sagt Sabine Fischer-Volk, Verbraucherrechtsexpertin bei der VZB. Sie rät Verbrauchern, vor einer Auftragserteilung immer schriftlich ein detailliertes Angebot über die auszuführenden Arbeiten mit konkreten Firmenangaben einzufordern, an das der Handwerker später gebunden ist.

Die Potsdamer Rentner hatten die geforderten 6000 Euro schlussendlich gezahlt. "Da das Ehepaar keine Kontaktdaten der vermeintlichen Dachdecker hat, ist das gezahlte Geld vermutlich nicht mehr zurückzubekommen", sagt Fischer-Volk. "Das Handeln der sogenannten Dachdecker erfüllt unserer Ansicht nach gleich mehrere Straftatbestände, sodass wir zur Anzeige bei der Polizei geraten haben", ergänzt die Verbraucherschützerin.

In einem ähnlichen Fall, der sich im Sommer 2015 in Schildow (Oberhavel) ereignete, hatte das Opfer nicht gezahlt, sondern stattdessen die Polizei alarmiert. Im vergangenen Oktober fand vor dem Amtsgericht Oranienburg der Prozess gegen die beiden Männer aus Rumänien statt. Verurteilt wurden sie in Abwesenheit zu einer sechsmonatigen Haftstrafe, die das Gericht zur Bewährung aussetzte. Außerdem wurden die Männer aufgefordert, jeweils 400 Euro an die Landeskasse zu zahlen.