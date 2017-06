Räumung der "Friedel 54" in den Morgenstunden

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach jahrelangem Rechtsstreit um den linken Kiezladen "Friedel 54" in Berlin-Neukölln hat am Donnerstag der Polizeieinsatz zu der angekündigten Räumung begonnen. Die Polizei sperrte am frühen Morgen die Friedelstraße ab. Schon am Mittwochabend hatten sich hunderte, meist junge Demonstranten vor Ort versammelt. Am frühen Morgen forderte die Polizei mehr als hundert verbliebene Demonstranten auf, die Straße zu räumen. Viele hatten sich vor dem Haus Nummer 54 auf den Boden gesetzt. Die Situation war zunächst weitgehend entspannt.

