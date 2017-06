artikel-ansicht/dg/0/

China (dpa) Die drei in China festgenommenen Aktivisten, die verdeckt die Arbeitsbedingungen in Schuhfabriken des Modelabels von Ivanka Trump untersucht haben, sind wieder auf freiem Fuß. Hua Haifeng, Su Neng und Li Zhao wurden nach einem Monat in Haft auf Kaution freigelassen, wie einer ihrer Freunde der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestätigte.