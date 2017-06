Kein Platz für Bauherren

artikel-ansicht/dg/0/

Buchholz (MOZ) Um den Mangel an Bauland in Buchholz ging es am Dienstagabend im Ortsbeirat. Einwohner Daniel Wehking brachte das Thema in der Fragestunde erneut auf den Tisch. "Es gibt nirgends die Möglichkeit, auf Gemeindeland zu bauen. Dabei wäre das wichtig, um junge, engagierte Leute hier im Dorf zu halten." Nach Rücksprache mit dem Bauamt sehe er die einzige Möglichkeit darin, den Bebauungsplan zu ändern, dass zusätzliche Grundstücke in ihm ausgewiesen würden.