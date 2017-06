Abgeordnete fühlen sich abgehängt

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus/Treplin (MOZ) Den Vertretern der Lebuser Amtsgemeinden gehen die Verhandlungen zur Vorbereitung der Verwaltungsstrukturreform in der Seelower Region nicht transparent und schnell genug vonstatten. In der Beratung des Amtsausschusses in Treplin gab es Kritik und Vorschläge, wie es besser ginge.

Die Gemeindevertreter der 18 Kommunen, die zur Amtsgemeinde Seelow fusionieren und eine gemeinsame Verwaltung bilden wollen, würden "zu reinen Informationsempfängern degradiert". Ihre gesetzlich vorgeschriebene Mitwirkung werde von den Verhandlungsführern - vor allem den Hauptverwaltungsbeamten der Ämter Seelow-Land, Neuhardenberg, Lebus und Golzow sowie des Seelower Bürgermeisters - offenbar missverstanden. Mit dieser geharnischten Kritik meldete sich der Reitweiner Abgeordnete Detlef Schieberle am Dienstagabend als Gast der Beratung des Lebuser Amtsausschusses zu Wort.

Er warnte eindringlich vor den möglichen Folgen: Wenn die Abgeordneten am Ende nur vor die Wahl gestellt würden, Ja oder Nein zum ausgehandelten Fusionsvertrag zu sagen, "könnte das zu einer Verweigerungshaltung führen", meinte Schieberle. Er sprach von einer "Art Erpressung" der Gemeindevertreter: Wer am Ende nicht mitspielt, könnte ohne Partner und Verwaltung da stehen.

Das ungute Gefühl im Zusammenhang mit der geplanten Strukturreform teilen die meisten Mitglieder des Lebuser Amtsausschusses. Das wurde in der anschließenden Diskussion deutlich, nachdem Amtsdirektor Heiko Friedemann den Stand der Verhandlungen resümiert hatte.

Den vom Innenministerium genannten Termin der Strukturreform in der Seelower Region zu Anfang 2019 nannte der Verwaltungschef "sportlich, aber machbar", die 1,5 Millionen Euro Förderung als Modellregion als unter seinen Erwartungen.

Auf Kritik stieß im Amtsausschuss vor allem die Mitteilung, dass man bei den Überlegungen zur künftigen Großverwaltung, dem so genannten Organigramm, am Kopf angefangen hat: Die Hauptverwaltungsbeamten hätten sich bislang nur auf einen gemeinsamen Vorschlag zu den künftigen Fach- und Sachgebietsleitern geeinigt, hatte Heiko Friedemann erklärt. "Was die Servicestellen an den jetzigen Verwaltungsstandorten betrifft, so ist noch alles offen", ergänzte die Lebuser Bürgermeisterin Britta Fabig. Sie vertritt die Ehrenamtlichen aus dem Amt Lebus im interkommunalen Vorbereitungsgremium.

Damit werde "das Pferd vom Schwanz aufgezäumt", meinte der Lebuser Manfred Kürzer. Für die Bildung eines "bundesweit bislang einmaligen Verwaltungskonstruktes" - wie das für die Seelower Region geplante - vermisst er die Unterstützung des Landes. Heiko Friedemann hatte berichtet, dass man im Innenministerium "derzeit keine Zeit für uns hat. Die haben mit der Kreisgebietsreform zu tun".

Der Zeschdorfer Vertreter Frank Fries hatte sich fachliche Unterstützung aus Potsdam unter anderem mit Blick auf effektivere Verwaltungsabläufe gewünscht. Er vermisse bislang "die große Idee, die Visionen für die Zukunft der Verwaltung", sagte Fries. Man könne doch in der neuen Verwaltung nicht einfach weiter machen wie in den fünf bisherigen Stadt- und Amtsverwaltungen. Da müssten die neuen technischen Möglichkeiten genutzt werden, um Abläufe und Abstimmungen, auch mit Landesbehörden schneller zu machen, fordert Fries.

Sie habe "ein ungutes Gefühl", weil nach wie vor keine gesetzlichen Rahmenbedingungen für das Zusammengehen der an der geplanten Amtsgemeinde beteiligten Kommunen bekannt sind", erklärte die Podelziger Bürgermeisterin Angelika Knispel. Sie wolle wissen, wer künftig über Schule, Kita, Sporthalle oder Feuerwehr entscheidet.

"Die in Potsdam regeln das nicht. Das müssen wir selbst tun", meinte Manfred Kürzer dazu. Genau dafür sei das Oderland zur Modellregion erklärt worden - um die Details neuer kommunaler Strukturen zu entwickeln und zu testen. Frank Fries erinnerte daran, dass die Zeschdorfer sowieso gegen die Amtsgemeinde und für das Ämtermodell seien.