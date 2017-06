Bürger vermissen Café und Toilette

artikel-ansicht/dg/0/

Der Bahnhof ist ein Baustein des Quartiers "Kernstadt Bad Freienwalde (Oder)", das Irmgard Roth betreut. Es umfasst 22 Straßen und zwei Gassen und beschreibt in etwa das Stadtzentrum. Noch innerhalb des Quartiers, aber an den äußeren Grenzen befinden sich fünf Plätze, die in den nächsten Jahren entwickelt und ausgebaut werden. Neben dem Bahnhof ist es der Skater-und Freestyle-Park am Schamottering, die Landgraben-Promenade, der Spielplatz an der Melcherstraße sowie die Freizeit- und Spieloase Mühlenfließaue.

Die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Stadien. Der Spielplatz an der Wasserstraße sei derzeit gesperrt und für den Freestyle-Park seien die Eigentumsverhältnisse der Grundstücke noch nicht geklärt, sagt Irmgard Roth.

Pro Sprechstunde im Bahnhof empfängt sie zwei bis drei Besucher. Die meisten kritisieren fehlende Bänke, vermissen eine Toilette im Bahnhof oder Spielplätze in der Stadt. "Die Menschen erwarten einfach Toiletten im Bahnhof", weiß die Quartiersmanagerin. Dieses Manko werde sich durch den Umbau ändern.

Viele wünschten sich im Gebäude zudem ein Café mit Imbiss. Irmgard Roth hat jedoch bei ihrer Recherche festgestellt, dass es bereits acht Cafés in Bad Freienwalde gibt. Damit die Gaststätte für den möglichen Betreiber kein finanzielles Fiasko bedeutet, braucht es ein neues Konzept für ein Begegnungscafé im Bahnhof. "Wer geht von der Stadt extra zum Bahnhof, um dort einen Kaffee zu trinken?", fragt sich Irmgard Roth.

Vielleicht müsse sich der mögliche Betreiber eher auf junge Leute als Zielgruppe konzentrieren, statt vorhandene Konzepte zu kopieren. Denn für sie gebe es bisher nichts, so die erste Bilanz der Quartiersmanagerin.

Ihr Büro befindet sich hinter einer Tür, wenige Meter von der Wartehalle entfernt. Diese soll so bleiben wie sie ist, weil sie Potenzial für Veranstaltungen bietet, wünscht sich Irmgard Roth. Die Ideen der Bürger für den Bahnhof hat die Quartiersmanagerin gesammelt. Sie werden beim ersten Informations- und Aktionstag am Freitag gegen 11.50 Uhr im Bahnhof vorgestellt. Marion Brunnert von der Selbsthilfekontaktstelle präsentiert die Einrichtung als erste Nutzerin des Bahnhofs. Nach der Sanierung werde die Selbsthilfekontaktstelle definitiv aus der Ringstraße 1 ausziehen. "Sie platzt aus allen Nähten", so Irmgard Roth, zumal sie sich die Räume mit der Volkssolidarität teile. Als Geschäftsführerin des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ), Träger der Selbsthilfekontaktstelle, kennt sie die Probleme.

Der Aktionstag beginnt am Freitag um 11 Uhr mit einem kleinen Konzert des Chors der Laurentiusschule. Bürgermeister Ralf Lehmann und Irmgard Roth stellen um 11.30 Uhr, das Programm "soziale Stadt" vor, das Bürgerbeteiligung und ein Quartiersmanagement fordert. Um 12 Uhr ist eine Führung durch die offenen Bereiche des Bahnhofs, wobei die angestrebten Nutzungen vorgestellt werden. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 14 Uhr vorgesehen.