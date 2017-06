Bürger wollen Baufelder verhindern

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Am Ende der zweieinhalbstündigen Versammlung benannten Vertreter der Bürgerinitiative Naturraum Strausberg-Ost ihr Anliegen ganz deutlich: "Wie können wir diese beiden Baugebiete verhindern?" Die Bürgermeisterin verwies sie an die Stadtverordneten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584955/

"Diese ganze Veranstaltung ist doch Augenauswischerei!" "Ehrlich gesagt, wir werden hier doch nur verarscht!" "Ich glaube nicht, dass hier noch kein Investor bekannt ist, das ist doch längst alles in Sack und Tüten!" Nach Sätzen wie diesen, nach zweieinhalb Stunden Präsentation des Verfahrensstandes und der bisher erarbeiteten Planung für das neue Wohngebiet "Am Wäldchen-Süd", die ständig von Zwischenfragen und Gegenargumenten unterbrochen worden war, stand Bürgermeisterin Elke Stadeler auf, lächelte ins Publikum und sagte: "Ich finde, wir hatten doch eine ganz sachliche Diskussion, und ich bin sicher, wir bleiben im Gespräch." Der Eindruck, dass alle Messen für diese Bauleitplanung eines neuen Wohngebietes für 70 Einfamilien- und Doppelhäuser schon gesungen seien, war durch die vorangestellten Zustimmungen der Landesplanung, der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree und des Landkreises entstanden. Die Genehmigungsfähigkeit durch die Raumordnung war aber überhaupt die Voraussetzung dafür, dass die Stadtverordneten am 1. Juni den Beschluss zur Aufstellung eines B-Planes fassen konnten, mit zwölf gegen neun Stimmen bei acht Enthaltungen keine geradezu satte Mehrheit. Die Verwaltung hat damit den Auftrag, das Verfahren im gesetzlich vorgeschriebenen Ablauf auf den Weg zu bringen. Dazu ist frühzeitig die Bürgerschaft einzubeziehen und zu informieren.

Die ist vom 100-Häuser-Plan Johanneshof mobilisiert. Im Publikum am Dienstagabend waren wenige versöhnliche Stimmen zu hören, die Bürgerinitiative hatte sich tiefgehend mit Trinkwasserschutzverordnung, Flächennutzungsplan und älteren Aussagen zu Strausberger Bauplänen und Wasserhaushalt, Umwelt- und Naturschutz, Verkehrslandeplatz und Lärmschutz sattelfest vorbereitet.

Bürgermeisterin Elke Stadeler ihrerseits warb zunächst um das Verständnis der Anwohner: "Sie haben sich Ihren Traum vom Eigenheim im Grünen verwirklicht, Sie wollen natürlich die schützenswerte Natur in Ihrem Wohnumfeld erhalten. Das ist völlig legitim." Doch sollten die Anwohner auch verstehen, dass täglich sehr viele Anfragen nach Baugrundstücken die Stadt erreichen: "Allein die acht Baugrundstücke, die nach dem Abriss der Edeka-Halle in Vorstadt geschaffen wurden, waren an einem Vormittag verkauft." Andererseits, so berichtete die Fachgruppenleiterin Stadtplanung Anja Krause, riefen die privaten Eigentümer von brachliegendem Bauland im Innenbereich nahe der Hegermühlenstraße Preise auf, "die jenseits von gut und böse liegen".

Denn die Bürgerinitiative tritt vehement der Ausweisung von Wohngebieten im Außenbereich entgegen. Planer Peter Ebert (Planungsbüro Stadt+Dorf) und Stadtplanungssachbearbeiter Stefan Reinhardt konnten da nur zustimmen: Verdichtung vorhandener Siedlungsteile und Erschließung von Brachen im Innenbereich habe Vorrang. Aber: Was private Eigentümer mit ihren Grundstücken machen, sei ihre Sache. Man könne sie nicht zwingen, zu bauen oder zu verkaufen. Hingegen lägen sowohl Johanneshof als auch Am Wäldchen-Süd jeweils im Eigentum der Stadt und der bundeseigenen BVVG. Die Planungshoheit liege bei der Stadt, im Bebauungsplanverfahren werden alle Eckpunkte und die städtebauliche Idee für die Gebiete festgezurrt. Aber: Noch vor der zweiten Offenlegung des Bebauungsplanes im ersten Quartal 2018 soll das Grundstück noch 2017 an einen Investor verkauft werden, der aber jetzt noch unbekannt sei.