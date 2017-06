Alles unter einem Dach

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenau (MOZ) Die Wohnanlage "Wiesenauer Wäldchen" nimmt mehr und mehr Gestalt an. Der Rohbau des Gebäudes, in dem unter anderem altersgerechte Wohnungen, eine Tagespflege und mehrere Dienstleister unterkommen sollen, steht im Großen und Ganzen. Das Richtfest ist für den Spätsommer vorgesehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584957/

Direkt hinter dem Netto-Markt wird in Wiesenau seit vergangenem Oktober fleißig gebaut. Von der Straßenseite kaum ersichtlich ist der Umfang des zweigeschossigen Gebäudes, das direkt zwischen dem Lebensmittelmarkt, einem kleinem Waldstück und dem Fußballplatz errichtet wird. Auf rund 2600 Quadratmetern entsteht eine Anlage, die auch die Geschäftsräume des ambulanten Pflegedienstes "In guten Händen" in Wiesenau beherbergen wird, die sich derzeit noch in der Dorfstraße befinden.

Geschäftsinhaberin und Bauherrin Diana Schickram kam die Idee zu dem Projekt am Tag der offenen Tür in ihrer Einrichtung - nur wenige Tage nach der Eröffnung im Oktober 2013. "Viele Leute fragten, ob man in Wiesenau neben dem Pflegedienst nicht auch Wohnungen für Senioren und eine Tagesklinik einrichten könnte. Mir wurde schnell klar, wie hoch die Nachfrage nach diesen Angeboten gerade hier in unserer Region ist", berichtet die 34-Jährige.

Das Grundstück war relativ schnell gefunden. Etwas mehr Geduld brauchte die engagierte Unternehmerin allerdings für die Baugenehmigung des Landkreises sowie einen Geldgeber des 3,5 Millionen schweren und vollfinanzierten Projektes. "Eine Bank hatte kritisiert, dass wir 25 Quadratmeter große Zimmer bauen wollen. Man meinte dort, dass der Mindeststandard von 16 Quadratmetern reichen würde und nicht jedes Zimmer ein eigenes Bad benötigt. Diese Einstellung finde ich etwas altertümlich", meint Diana Schickram.

Doch wenig später erhielt sie bei der Sparkasse einen Kredit, so dass im vergangenen Herbst die Bauarbeiten beginnen konnten. "Wir sind bislang sehr gut im Zeitplan. Zwar hatten wir im Winter anderthalb Monate Stillstand wegen des Frostes, aber das war ja einkalkuliert." Nicht eingeplant war hingegen das Auftauchen mehrerer Zauneidechsen. "Wir haben auf dem Baufeld vier Exemplare gefunden. Die Untere Naturschutzbehörde hat uns daher zur Auflage gemacht, einen etwa 100 Meter langen Wall zu bauen und die Eidechsen dahinter zu versetzen. Das hat zwar viel Geld gekostet, aber seitdem sind wir uns mit den Tieren nicht mehr in die Quere gekommen", erzählt die ausgebildete Krankenschwester und Pflegewirtin. Zufrieden zeigt sie sich auch mit den beauftragten Firmen, die alle aus der Region stammen.

Das Richtfest soll im Spätsommer stattfinden. "Wir hoffen, dass Anfang des Jahres schon die ersten Mieter einziehen können. Die Außenanlagen mit Gartenbereich und einem kleinen Teich sollen dann im Laufe des Frühjahrs fertiggestellt werden. Außerdem ist angedacht, einige Tiere zu halten, damit unsere Bewohner eine vielseitige Beschäftigung haben", zählt die gebürtige Eisenhüttenstädterin auf.

Neben dem Pflegedienst kommt in dem Gebäude auch eine Tagespflege mit 20 Plätzen unter, die wochentags von 8 bis 16 Uhr geöffnet sein soll und mit einem Fahrdienst verbunden ist. Außerdem gibt es zwei Wohngemeinschaften mit jeweils neun Zimmern für pflegebedürftige Menschen, die rund um die Uhr betreut werden können. "Dazu kommen noch insgesamt vier Kurzzeitpflegeplätze, wo wir Menschen pflegen können, bei denen beispielsweise die Verwandten für einige Tage im Urlaub oder anderweitig verhindert sind. Dazu wird es vier autarke Wohnungen geben, deren Bewohner das Angebot der Betreuung nutzen oder aber auch völlig eigenständig leben können." Für alle Plätze gibt es bereits ausreichend Bewerber, verrät die Bauherrin. "Dennoch nehmen wir noch gerne Bewerbungen entgegen. Gerade wenn sich Menschen aus Wiesenau bewerben, wollen wir ihnen natürlich die Möglichkeit geben, hier in ihrem Umfeld wohnen zu bleiben und nicht in ein weit entferntes Heim umziehen zu müssen", sagt Diana Schickram.

Passend dazu wird es in der Anlage in Wiesenau eine Physiotherapie-Praxis, einen Friseur mit Pflegesalon sowie ein Tagescafé für die Bewohner, deren Besucher und auswärtige Gäste geben. "Außerdem werden wir hier Essen auf Rädern für das Amtsgebiet zubereiten und ausfahren. In diesem Punkt ist die Region stark unterversorgt." Wie für alle anderen Bereiche freut sich die Unternehmerin auch hier noch über Bewerbungen. "Wir brauchen ausreichend gutes Personal. Besonders in den Bereichen Küche und Fahrdienst sind wir noch auf der Suche."

Angefragt wurde bei ihr auch schon von örtlichen Vereinen, ob diese den 75 Quadratmeter großen Saal im Erdgeschoss für Veranstaltungen mieten könnten. "Darüber freuen wir uns sehr und werden dies, sofern der Raum nicht von unseren Bewohnern genutzt wird, gerne ermöglichen. Bei uns soll Leben in der Bude sein", sagt Diana Schickram voller Vorfreude.