Altkantor trommelt seinen Chor zusammen

Storkow/Fürstenwalde (MOZ) Wolfgang Kahl wird am 14. Juli 90 Jahre alt. Einen Tag danach, am 15. Juli wird der Altmeister mit seinen teilweise langjährigen Mitstreitern ein großes Konzert im Fürstenwalder Dom geben.

Altkantor Wolfgang Kahl kann es nicht lassen. Nun hat er wieder seinen Projektchor zusammengerufen, um anlässlich seines 90. Geburtstags am 14. Juli nächsten Jahres ein großes Konzert auf die Beine zu stellen. Der Termin steht schon fest. Es werden am Tag danach, am 15. Juli um 17 Uhr unter seiner Leitung im Rahmen der internationalen Sommerkonzerte im Fürstenwalder Dom zwei Bachkantaten erklingen. Wie zu seinem Konzert zum 85. Geburtstag besteht der Projektchor zum größten Teil aus Mitgliedern seines früheren Jugendchores, aber auch aus Mitgliedern der heutigen Dom-Katorei, der Frankfurter Ökumenischen Kantorei und der Storkower Kantorei.

Dass die Storkower Sängerinnen und Sänger mitmachen, hat Tradition, half Wolfgang Kahl ihnen doch, die Zeit zu überbrücken, bis ihre Kantorenstelle wieder besetzt werden konnte. Vor zwei Jahren krönte er die Zusammenarbeit mit der Storkower Kantorei durch zwei Bachkantaten, die in der Storkower Altstadtkirche aufgeführt wurden. "Im vorigen Jahr", so erzählt Wolfgang Kahl, "haben mir die Storkower bei meinem Geburtstag gesagt: Wir würden gern wieder etwas mit Ihnen machen. Das haben sie nun als Frage erneuert", freut er sich.

Wie immer ruft der Altkantor zu einem solchen Anlass auch wieder befreundete Instrumentalisten zu einem kleinen Orchester zusammen. Manche kennt er schon aus ihrer Studienzeit. Mit dem Projektchor und um die sieben Musikern wird er schon am 7. Oktober in der Kirche in Fürstenwalde-Süd ein Konzert mit Stücken von Buxtehude, Schütz, Telemann und Distler geben. Mit dabei sein wird die Geigerin Miriam Götze, eine ehemalige Fürstenwalderin. Die Spenden-Einnahmen gehen an die Kindertagesstätte in diesem Stadtteil. Der Projektchor steht, aber wenn jemand noch gern mitsingen möchte, ist er herzlich eingeladen, sagt Wolfgang Kahl.

Derweil bereitet die Storkower Kantorei unter Leitung von Saiko Yoshida-Meng schon parallel dazu ihr Herbstkonzert vor, in dem am 12. November um 17 Uhr Werke von Ola Gjeilo, Johann Sebastian Bach und Andrew Lloyd Webber erklingen. Von Webber wird das "Pie Jesu" aufgeführt. Besonders weist Saiko Yoshida-Meng auf das "Air - Dona nobis pacem" hin, eine Komposition von Georg Christoph Biller, der von 1992 bis 2015 Thomaskantor in Leipzig war. Der Komponist verarbeitet darin Johann Sebastian Bachs Air aus dessen Orchestersuite Nr. 3. Zu den Solisten gehört wie beim Sommerkonzert die Königs Wusterhausenerin Karin Lasa (Alt). Die erfolgreiche Sängerin im Kammermusikbereich und für große Oratorien hatte an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar studiert und sich bei solch renommierten Künstlern, wie Dietrich Fischer-Dieskau, William Matteuzzi und Norman Shelter, weitergebildet. Außerdem werden Takushi Minagawa (Sopran) und der Fürstenwalder Winfried Nowak (Orgel) mitwirken.