Barnimer holen Doppel-Gold

Vier Brandenburger Sportler qualifizierten sich im Vorausscheid im Mai für die Deutsche Meisterschaft im Ju-Jutsu Fighting in Limburg. So kämpften dann Max Pick vom PSV Basdorf sowie Tim Wilhelm, Fridolin Vach und Laurens Becker vom 1. Ju-Jutsu-Verein Bernau um Titel und Medaillen. Betreut wurden sie vom Landestrainer Frank Gehrke.

Die Gewichtsklasse Jugend U 21 bis 69 kg eröffnete die Meisterschaft. Hier starteten aus dem Barnim Maximilian Pick und Laurens Becker. In der Klasse waren mit 14 Teilnehmern die meisten Starter. Im ersten Kampf traf Maximilian Pick auf den ehemaligen Bundeskaderathleten Schwarzkopf aus Hamburg. Er kam gut in das Turnier und gewann diesen mit 7:1 Punkten deutlich. Im zweiten Kampf traf er auf den Württemberger Sponer. Diesen Kampf konnte er vorzeitig mit Fullhouse gewinnen, d. h. jeweils ein Ippon in allen drei Parts erzielt. Im Halbfinale traf er auf den bekannten Zeitzer Schicke. Auch hier ließ Max nichts anbrennen und gewann wieder mit Fullhouse. Im Finale musste er gegen den unbekannten Württemberger Garn aus Mühlbachtal. Er kämpfte souverän. Er erkämpfte sich Punkt für Punkt. Holte sich Ippons in Part eins und drei. Doch in Part zwei wurden nur Wazari angezeigt. Am Ende gewann er überlegen mit 26:8 Punkten und wurde erstmalig in der U 21 Deutscher Meister.

Laurens Becker trat im ersten Kampf gegen Hayk Klekchyan an. Diesen Kampf verlor er. In der Hoffnungsrunde konnte Laurens sich bis ins kleine Finale vorkämpfen. Dort traf er erneut auf Klekchyan aus Norderstedt. Auch dieses Aufeinandertreffen entschied der Norderstedter für sich, somit ein fünfter Platz für den Bernauer.

Sein Teamkollege Tim Wilhelm startete in der Gewichtsklasse U 21 bis 62 kg. Tim zeigte von Anfang an, wie motiviert er war. Er konnte sich seinen Viertelfinalsieg gegen Bundeskaderathlet Fabio-Luca Glume sichern, indem er auch seine Trainer mit seinen schnellen Konterangriffen überraschte. Ebenso stark gewann er das Halbfinale und zog ins Finale ein.

Der Jugendweltmeister 2015 Fridolin Vach kämpfte als jüngster Jahrgang in der U 21, bis 77 kg. Hier konnte er aufgrund seiner Stärke in allen Parts dominieren. Die Vorrundenkämpfe gewann er deutlich, im Halbfinale gegen Jonas Keil aus Osnabrück wurde es dann spannend. Doch Frido behielt kühlen Kopf und gewann. Somit stand der dritte Barnimer Finalteilnehmer der Deutschen Meisterschaften fest.

Die Finals begannen alle nachmittags und wurden live im Internet übertragen, so dass zu Hause in Bernau alle Fans mitfiebern konnten und dies auch reichlich taten. Als Erstes kämpfte Tim. Es reichte bei ihm noch nicht für den Sieg. Jedoch kann er mit seiner verdienten Silbermedaille sehr zufrieden sein.

Fridolin Vach hat einige Titel in seiner Vita zu stehen und so startete er hoch motiviert in den Endkampf. Hannes Krischkofsky aus Naumburg konnte im Finale Fridolin nicht die Stirn bieten. Somit war der zweite Meistertitel für Brandenburg bei der Deutschen Meisterschaft im Ju-Jutsu Fighting in Limburg in Sack und Tüten.

Insgesamt verlief das erste Wettkampfhalbjahr 2017 für die Barnimer Ju-Jutsu-Sportler sehr erfolgreich. Allein der 1. Ju-Jutsu-Verein Bernau konnte fünf Deutsche Meister (U 15 bis U 21), einige Silber- und Bronzemedaillen, zwei Vizeweltmeister sowie mehrere Einladungen für die Sichtung zum Bundeskader 2018 erzielen.