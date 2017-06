Silberhochzeitsturnier um Stadtmeistertitel

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die Jubiläums-Auflage, 25. Angermünder Stadtmeisterschaft, wurde erstmals in sieben Runden im Schweitzer System ausgetragen. Turniersieger und Stadtmeister wurde Norbert Bauer von der TSG Angermünde mit 6,5 Punkten. Den zweiten Platz belegte Marko Jäger (SKV Bad Freienwalde), ebenfalls mit 6,5 Punkten. Auf Platz 3 kam Frank Schmidt (SKV Bad Freienwalde) mit 5,0 Zählern.

Im Januar 2017 starteten 14 Schachfreunde ins "Silberhochzeits-Turnier". Von den 14 Spielern kamen neun aus Angermünde und fünf aus Bad Freienwalde. Die Ausschreibung war so gestaltet, dass Stadtmeister nur werden kann, wer der TSG Angermünde angehört oder seinen Wohn- beziehungsweise Arbeitsort in Angermünde hat. Die Teilnahme von Spielern anderer Vereine und aus einem anderen Ort brachte in spielerischer Hinsicht eine Bereicherung für die Meisterschaft.

Bereits nach Absolvierung der ersten Runden wurde allen klar, dass der Turniersieg zwischen Norbert Bauer und Marko Jäger entschieden wird. Der Sieger des Turniers und der Zweitplatzierte erreichten jeweils 6,5 Punkte. Ausschlaggebend über die Reihenfolge war die bessere erste Feinwertung zugunsten von Bauer. Den Bronzeplatz belegte mit fünf Punkten Frank Schmidt vom SKV Bad Freienwalde. In geselliger Runde fand die 25. Auflage mit der Siegerehrung ihren Abschluss. Die Teilnehmer bedankten sich für die reibungslose Organisation und Durchführung bei Turnierleiter Dieter Klebe. Die nächste Stadtmeisterschaft befindet sich schon wieder in Planung.

4. Roland Krause (Angermünde) 3,5 Punkte, 5. Victor Weber (Freienwalde) 3,5, 6. Alfred Wendt (Angermünde) 3,5, 7. Peter Schröder (Angermünde) 3,5, 8. Ulf Magnus (Angermünde) 3,0, 9. Wolfgang Krakow (Angermünde) 3,0, 10. Stefano Drescher (Freienwalde) 3,0, 11. Eugen Wünsch (Angermünde) 2,5, 12. Heinz Oschlies (Angermünde) 2,5, 13. Heinz-Dieter David (Freienwalde) 2,5, 14. Dieter Klebe (Angermünde) 0,5