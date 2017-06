Hoch zu Ross durch den Wassergraben

artikel-ansicht/dg/0/

Zepernick (MOZ) Als außerordentlich gelungen schätzen Teilnehmer, Zaungäste und auch die Veranstalter das Gelände- und Springturnier in Zepernick ein. Das Pferdesportzentrum Zepernick und der Reitverein Hubertus Zepernick hatten sich zum ersten Mal zusammengetan und ein zweitägiges Turnier auf die Beine gestellt. Insgesamt verzeichneten die Veranstalter an beiden Tagen 150 Meldungen.

Nach Dressur- und Springprüfungen der Klassen A und E ging es in das Gelände. Dabei wurden auch die Barnimer Kreismeister in der Vielseitigkeit ermittelt. Mehr als 60 Nennungen bei 41 Startern war schon ein stolzes Starterfeld. Dabei hatten Reiter und Pferde der Klasse A insgesamt 2000 Meter zurückzulegen. Die Hindernisse hatten eine durchgängige Höhe von einem Meter, zusätzlich waren Gräben und Wasserdurchritte zu bewältigen. Eine besondere Schwierigkeit war der Derby-Wall, an dessen auslaufendem Ende eine Hecke zu überqueren war. Am Ende wurden Ergebnisse aus Dressur, Springen und Geländeritt zusammengezählt. Vorn landete Susann Lück vom RSV Eschenhof, die mit ihrer guten Dressur den Grundstock für den Gesamtsieg legte. Zweiter wurde Dirk Tannhäuser vom PSTV Rudolphital vor Petra Eichler vom PS International Tannehof Neu Kraus. In der internen Kreismeisterschaft hatte Sarah Bollmann mit 77,10 Punkten die Nase vorn gegen ihre Mannschaftskameradin Anja Kreinbring vom Zepernicker Pferdesportzentrum mit 83 Punkten.

Im Gelände der Klasse E waren 1200 Meter zurückzulegen. Die Hindernisse hatten eine Höhe bis zu 80 Zentimeter, zusätzlich waren Gräben und Wasserdurchritte zu bewältigen. Die Kreismeisterschaft in der Vielseitigkeit holte sich Antje Herfurth vom Ländlichen RFV Ladeburg mit 62 Punkten. Zweiter wurde Tim Walle (67 Punkte) vom RV Rüdnitz vor Linda Isabell Zander vom Barnimer RFV Helenenau (95,1).

Der zweite Tag war dann verschiedenen Springwettbewerben vorbehalten.

"Die Planungen laufen derzeit, dass wir im nächsten Jahr wieder solch ein Turnier veranstalten werden", sagte Turnierleiter Bernd Kreinbring. "Ein Dank an alle unsere Helfer, ohne die diese Premiere nicht so ein Erfolg geworden wäre", fügte er hinzu.