Dennis Hansch ist Deutscher Meister

Bundesweit reisten 138 Teilnehmer aus 53 Vereinen der Jahrgänge 2002 bis 2004 in die Oderstadt. Ausgetragen wurde die Meisterschaft im olympischen Zweikampf und der Athletik, die aus 30 Meter Sprint, Kugelschocken und Schlussdreisprung bestand.

Fünf Heber waren für den TSV Blau-Weiß Schwedt bei den Deutschen Meisterschaften am Start. In dieser Altersklasse bilden die Wettkämpfe eine Kombination aus athletischen Übungen und den klassischen Disziplinen Reißen und Stoßen, deren technische Ausführung ebenfalls bewertet wird.

Die Einteilung in die für diese Meisterschaften üblichen Gewichtsgruppen ergab für Dennis Hansch, Ricardo Wolf und Dominik Taubert die etwas ungünstige Konstellation, dass die drei Schwedter des Jahrganges 2002 als Konkurrenten in einer Gruppe vertreten waren. Zum Auftakt mussten sich die Sportler an der Hantel beweisen. Hansch lag mit neuen Bestwerten im Reißen (73 kg) und Stoßen (94 kg) sowie sehr guten Technikwerten nach dem ersten Teil des Mehrkampfes an der Spitze. Auch Wolf erreichte im Reißen mit 72 kg eine neue persönliche Bestleistung und egalisierte mit 85 kg im Stoßen seinen bisherigen Bestwert. Mit ebenfalls guten Technikwerten lag er vor der Athletik auf Platz 5. Für Taubert verlief der Auftakt zu seiner ersten Meisterschaft etwas holprig. Zwar gelangen auch ihm mit 58 kg im Reißen und 73 kg im Stoßen neue Bestleistungen, technisch blieb er allerdings besonders im Reißen unter seinen Möglichkeiten.

Im athletischen Teil zeigten die drei Vertreter des TSV durchweg einen starken Wettkampf. Hansch behauptete seine Führung bis zum Schluss und wurde verdientermaßen zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister. Wolf behauptete auch insgesamt den fünften Platz und Taubert kam bei seinem Meisterschaftsdebüt auf Platz 10 ein. Ein weiterer Debütant für die Schwedter war Iwan Teterjatnik (JG 2004). Er schaffte im Reißen (44 kg) und Stoßen (51 kg) sechs gültige Versuche, allerdings blieben die Technikwerte besonders im Stoßen etwas hinter den Erwartungen. Teterjatnik kämpfte auch in den athletischen Disziplinen um jeden Punkt, am Ende blieb für ihn der etwas unglückliche vierte Platz mit lediglich 3,5 Punkten Rückstand auf die Bronzemedaille. Sein ein Jahr älterer Vereinskamerad Ilja Taach sollte sein Schicksal teilen. Nachdem es bei ihm im Reißen (56 kg) nicht optimal lief, steigerte er sich im Stoßen auf 77 kg und erhielt gute Techniknoten. Auch er lieferte in der Athletik einen starken Kampf, um am Ende ebenfalls auf dem undankbaren vierten Platz zu landen. Alle fünf Schwedter hatten dank ihrer guten Leistungen Anteil am sechsten Platz in der Vereinswertung.

Die beiden Teilnehmer der TSG Angermünde belegten Platz 5 und 8 bei dieser DM. Beide konnten in Vorkämpfen die geforderten 180 beziehungsweise 200 Punkte erreichen, was eine Qualifizierung möglich machte.

Es gab eine Einteilung in drei Gruppen: leicht, mittel und schwer. Jahnke startete in der Mittel-Gruppe (JG 2004) und hatte sich gegen zehn Kontrahenten durchzusetzen. Mit dem Anfangsgewicht von 37 kg und den weiteren Versuchen von 39 und 41 kg erreichte er neue Bestleistung im Reißen. Ebenso entschlossen erfolgte der Auftritt im Stoßen mit drei gültigen Versuchen und neuer Bestleistung von 52 kg. Mit dem Zweikampfergebnis von 93 kg lag Jahnke nach wie vor auf Platz 6. Weitere Punkte gab es in der Athletik durch 8,87 m im Kugelschocken und 6,44 m im Schlussdreisprung sowie der Zeit von 4,54 sek im 30-Meter-Sprint kam er auf 466,22 Punkte, die am Ende Platz 5 bedeuteten.

Ziebarth (JG 2003) hob in der Gruppe leicht. Seine Zielstellung im Reißen waren 29 kg, was ihm mit drei gültigen Versuchen souverän gelang. Konzentriert und selbstbewusst schaffte er im Stoßen 35 kg. Weitere Punkte kamen in der Athletik durch Weiten von 6,98 m und 6,47 m im Kugelschocken und Schlussdreisprung dazu. Am Ende reichte es diesmal nur für Platz 8. Die beiden TSG-Heber starteten das erste Mal auf nationaler Ebene und legten mit ihrer Platzierung den Grundstein für weitere größere Wettkämpfe.