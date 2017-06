Johannes Reimer beendet Arbeit als Oderbergs Pfarrer

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gegend finde er traumhaft schön. Gleichzeitig kenne er keine Region, die so wenig Radwege hat. Als passionierter Mountainbiker war das für Johannes Reimer ein Manko, nach Oderberg gezogen ist er trotzdem. Und zwar in das Pfarrhaus in der Angermünder Straße. Siebeneinhalb Jahre später geht der 65-jährige Pfarrer in den Ruhestand und zieht weiter. Näher an die Heimat zurück. Gebürtig stammt der 65-Jährige aus Vorpommern, aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Stralsund. Studiert hat er evangelische Theologie in Greifswald.

Als er herkam, wusste er nicht viel über Oderberg. "Ich war vorher einmal durchgefahren und den Schiedsrichter Hans Kulicke kannte ich", sagt Reimer. Die Kinder waren zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Haus, seine Frau mit der neuen Heimat einverstanden. Über seine Zeit in Oderberg sagt er: "Ich habe mich ausgesprochen wohlgefühlt." Er sei auf viele kooperative Menschen gestoßen. Zuvor war er Pfarrer in Beeskow, noch zuvor in Potzlow bei Prenzlau und in Berlin-Konradshöhe. Angefangen habe er 1981 bei Pritzwalk in der Prignitz.

Zwei Stationen seines Lebens hätten ihn besonders geprägt. Im uckermärkischen Potzlow kam es 2002 zu dem entsetzlichen Mord an einem 16-Jährigen durch drei Jugendliche. Danach war der Ort für die Familie Reimer nicht mehr das, was er einmal war. Auch deshalb verließ sie Potzlow. Die Täter galten als Mitglieder der Neonaziszene. Reimer ist dankbar dafür, dass in Oderberg Menschen aus dem Tschad, Eritrea oder Syrien, die dort in Unterkünfte einquartiert wurden, akzeptiert werden. Trotzdem. Er bedaure es, dass Geflüchtete häufig nicht mehr als "Almosenempfänger auf Zeit" sind, bevor sie wieder ausgeflogen werden. "Auch, wenn diese Menschen sicher nicht integriert sind, sie gehören zu Oderberg dazu", sagt Johannes Reimer. Ein Thema, das ihm spürbar am Herzen liegt.

Auch die Zeit in Berlin ist Reimer stark in Erinnerung geblieben. 1986 fing er dort an. Er habe die DDR so von außen beobachten und politische Zusammenhänge neu bewerten können, sagt er. Der Pfarrer änderte seine beruflichen Standort mehrfach, aus ganz unterschiedlichen Gründen, wie er sagt. Für seine Kinder sei das während der Schulzeit manchmal zum Problem geworden. "Mein Vater war als Pfarrer 30 Jahre in derselben Gemeinde. Das wollte ich nicht", so Reimer.

Oderberg reizte ihn, aufgrund der Stadtstruktur, vor allem durch seine Nähe zu Polen. "Ich habe eine Affinität zu Mittel- und Osteuropa", so der Pfarrer. Er betreute auch die Orte Bralitz, Steinbeck und Wölsickendorf mit. Alle zwei Wochen leitete er den Gottesdienst in Oderberg. Hinzu kam eine Frauenhilfe einmal im Monat. Regelmäßig veranstaltete er einen Männerkreis. Es sei ihm wichtig gewesen, die Menschen bei ihren Stärken und Interessen abzuholen.

Wann genau er Oderberg verlässt, ist noch nicht sicher. "Meine Frau und ich wollen eine Bleibe, die unsere ist", sagt Reimer. Diese 250 Kilometer entfernte Bleibe befinde sich momentan noch im Umbau. Was er mit der zusätzlichen Zeit anfängt, weiß Reimer genau. Sein Großvater habe leidenschaftlich Tagebuch geschrieben. Die handschriftlichen Manuskripte wolle er digitalisieren. Und Schlittschuhlaufen wolle er. "Ich würde gerne rückwärtslaufen lernen", sagt er. Auch die ein oder andere Reise könne er sich vorstellen. Schließlich liegt Skandinavien ja gleich vor der Tür. Seine Frau, die in Bad Freienwalde als Religionslehrerin arbeitet, werde ihrem Job noch ein Weilchen nachgehen.

Die Kirchengemeinde Oderberg wird dann zum 1. September durch Susanne Heine, Pfarrerin in Altglietzen bei Bad Freienwalde, betreut. Der monatlich dreimalige Gottesdienst-Turnus werde sich so wahrscheinlich reduzieren. Damit es weiterhin einen Ansprechpartner im Ort gibt, soll im Pfarrhaus ein Büro eingerichtet werden. Am Sonntag, 14.30 Uhr in der Oderberger Kirche, wird Pfarrer Reimer verabschiedet. Bevor er Oderberg endgültig den Rücken kehrt, will Reimer noch ein paar Dinge erleben. Von Güstebieser Loose mit der Fähre die Oder überqueren, das habe er schon lange vor.