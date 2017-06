artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Was hindert einen alleinerziehenden Vater mit zwei Kindern Arbeit zu finden? Warum bekommt eine allein lebende Mutter mit einem Kind bei der Jobsuche nur Absagen? Das Projekt "Startbahn" will das ändern.

Bernd Heinrich ist Ausbilder beim Bildungsverbund in Schwedt. In seiner Werkstatt hat er heute an die Tafel geschrieben: "Ich werde Heimwerker". Etwa einem Dutzend Damen und ein Herr sitzen vor ihm. Der alleinerziehende Vater kennt sich aus mit Werkzeug und Heimwerken. Wollen das die Frauen auch? Die Schlagbohrmaschine, die Bernd Heinrich, begleitet von vielen Erklärungen zu Maschine, Bohrern und Dübeln,vorführt, verführt nur Janine dazu, sie in die Hand zu nehmen und kräftig zu bohren. "Mann, o, Mann! Ist die schwer." Den anderen ist der Schlagbohrer nicht geheuer oder sie haben jemanden, den sie fürs Grobe im Haushalt engagieren können.

Später bekommt die Gruppe noch mehr wertvolle Heimwerkertipps vom Fachmann zum Dübeln, Sägen und Abflussreinigen.Der "Do-it-yourself-Tag (Mach es selbst!) ist Teil des Projektes "Startbahn", das UBV und Jobcenter ins Leben gerufen haben, um Alleinerziehende und Familien wieder in Lohn und Brot zu bringen und Familie und Beruf vereinbar zu machen.

Petra Gärtner ist Integrationscoach. Mit Nicole Fischer und Dozentin Gisela Trautvetter betreut sie derzeit 15 Teilnehmer auf der "Startbahn" ins Berufsleben. Für 120 Tage hat sie das Jobcenter geschickt. Alleinerziehende oder Leute aus einer Partnerschaft. Egal, nur Kinder müssen sie haben. Sie sollen in dem Projekt erkennen, was sie drauf haben. Trainieren Bewerbungen. Machen sich fit am PC. Es gibt Mobilitätstrainung und Sozialraumerkennung. Während der Praktika erproben sie neue Berufsfelder. Sie bauen sich eigene Netzwerke auf, die später hilfreich sind für die Familie und die Jobsuche oder das Meistern von Familie und Beruf. Außerdem gibt es Projekte, wie den Do-it-yourself-Tag. Sinnvoll ist der schon. Petra Gärtner: "Nicht immer ist ein Partner zur Hand - Mutter alleinerziehend oder Partner auf Montage. Oder manche Frau will auch nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein, um das Bild an die Wand zu bringen oder den Abfluss wieder freizumachen an der Spüle. Außerdem wächst mit eigener Leistung Stolz und Selbstbewusstsein.

137 Frauen und Männer haben auf diese Art seit 2013 diese Art von Jobvorbereitungsschule durchlaufen, schätzt Petra Gärtner. Ungefähr die Hälfte davon war es leid, untätig zu Hause zu hocken und eine Absage nach der anderen auf Bewerbungen zu bekommen. Startbahn sehen sie als Chance.

Für die andere Hälfte brauchte es etwas mehr Überzeugungskraft vom Fallmanager im Jobcenter. Auflage an den UBV im Projekt Startbahn vom Jobcenter: Mindestens drei Teilnehmer pro Jahr müssen vermittelt werden. "Haben wir geschafft", sagt Petra Gärtner.

Zwei bekamen einen Job als Erzieher. Einer qualifiziert sich zum Koch. Einer arbeitet als Briefbote. Zwei bilden sich über einen Kurs zur Altenpflegerin aus. Jenny (27) hofft wieder im Einzelhandel zu arbeiten. Das Praktikum in einer Fleischerei hat ihr den Beruf nicht schmackhaft gemacht. Das hat sie gelernt. Und ihr wird bei den Bewerbungsschreiben geholfen. Mehr als 40 hat sie schon verschickt, seit sie vor gut einem Jahr arbeitslos wurde. Was hindert Arbeitgeber sie einzustellen: "Ich glaube, das Kind, weil ich alleinerziehende Mutter bin."

Sven erzieht allein zwei Kinder. Er ist seit weit mehr als zehn Jahren ohne Job und hat festgestellt: "Ohne Abschluss, will einem keiner eine Chance geben." Aber er will arbeiten. Sein Startbahn-Praktika hat er in einem Kindergarten gemacht. Jetzt hofft er, sich zum Erzieher ausbilden zu lassen. "Drücken Sie mir die Daumen", verabschiedet er sich.