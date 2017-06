Zu wenige Kita-Plätze in Wandlitz

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) In der Gemeinde Wandlitz gehen aktuell 56 Familien mit ihrem Antrag auf einen Kita-Platz ab September leer aus. Dabei sind in Basdorf 29 Familien betroffen, in Klosterfelde sind es 27. Die für die Kita-Planung zuständige Hauptamtsleiterin Gisela Peter kann den betroffenen Eltern zunächst kaum Hoffnungen auf eine Verbesserung der Situation machen. "Wo es geht, beantragen wir beim Ministerium Ausnahmegenehmigungen, um mehr Kinder in den bestehenden Einrichtungen betreuen zu dürfen. Aber beispielsweise in Klosterfelde funktioniert das nicht, da die dortige Einrichtung einen Integrationsstatus besitzt."