Diesel auf dem Kieker

Eberswalde (MOZ) Stuttgart, Hamburg, München - in immer mehr Großstädten müssen Fahrer von Dieselautos mit Fahrverboten rechnen. Händlern zufolge verunsichern die Diskussionen um Abgaswerte auch Autokäufer im Barnim. Landkreisweit ist die Zahl neu zugelassener Pkw rückläufig.

Auf den Diesel-Autos bleiben Barnimer Händler zunehmend sitzen. "Wir merken, dass die Nachfrage zurückgeht", sagt Norbert Schley, Geschäftsführer eines Autohauses in Eberswalde. "Besonders bei gebrauchten Wagen mit Euro-5-Norm - und das ist die Masse." Aber auch bei Neuwagen seien die Dieselverkäufe deutlich zurückgegangen. "Die Kunden bestellen um."

Für die Gebrauchtfahrzeuge, die der Ford-Händler in Zahlung nimmt, nennt Schley Preisrückgänge um die 30 Prozent. "Wir sind selbst beim Einkaufen von Diesel-Autos vorsichtiger geworden", sagt er. Die könnten, so wie der schicke Honda mit Selbstzünder-Motor, den er zur Zeit auf dem Hof hat, leicht zum Ladenhüter werden. "Der steht schon seit einem halben Jahr."

Er würde kein Euro-5-Auto mehr kaufen, so Schley. Das sage er auch seinen Kunden. "Damit dürfen sie in die Großstädte wie Berlin und München vielleicht irgendwann nicht mehr rein."

Nach den aktuellen Debatten rund um Abgaswerte, Fahrverbote und eine Blaue Plakette werden aber offenbar auch die Neuwagen, die die höchste Euro-Schadstoffnorm 6 erfüllen, zum Problem. Und das nicht nur auf dem Dieselsektor, glaubt Ringo Becker, Obermeister der Barnimer Kfz-Innung. "Der gesamte Markt ist verunsichert", sagt er.

Allerdings müsse man unterscheiden, so Becker, der selbst eine Kfz-Werkstatt in Basdorf führt: Geschäftskunden haben ihr Kaufverhalten beibehalten. "Privatkunden dagegen sind extrem verunsichert. Da bleiben die Käufe generell aus."

Der Innungs-Chef unterlegt diese Ansicht mit aktuellen Zahlen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres hat die Zulassungsbehörde im Barnim 746 Neuzulassungen für Benzin-Fahrzeuge sowie 447 für Diesel-Autos registriert. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr waren es noch 835 beziehungsweise 619 neu zugelassene Wagen. Demnach liegen die Zahlen bei den Benzinern bei elf Prozent, beim Diesel sogar 28 Prozent unter denen im ersten Quartal 2016. "Man merkt also, dass die Käufer sich überhaupt zurückhalten", so Becker.

Auch das Verhältnis zwischen Diesel- und Benzin-Autos hat sich bei den Neuwagen somit leicht verschoben. In der Gesamtheit aller zugelassenen Kraftfahrzeuge im Kreisgebiet macht sich diese Tendenz dagegen noch gar nicht bemerkbar. Generell werden es immer mehr Autos im Barnim. So ist allein die Zahl der Pkws in den vergangenen fünf Jahren um fast sieben Prozent gestiegen. Und der Diesel war eher auf dem Vormarsch. Kamen Anfang 2012 auf einen Diesel noch vier Benziner, sind es jetzt nur noch etwa 2,8.

Die Verschiebungen registrieren aber auch andere Autohändler. Manche profitieren sogar. "Für uns wirkt sich das positiv aus, weil wir ja die Hybrid-Palette beim Toyota schon fast vollständig haben", sagt Mathias Bremert, Filialchef von Motor Company in Finowfurt. "Zu fast 70 Prozent liefern wir Hybrid-Fahrzeuge aus." Auch Bremert berichtet von radikal sinkenden Preisen für die Dieselautos, die in Zahlung genommen werden - bis zu 20 Prozent.

Wollen die Diesel-Besitzer ihre in Verruf geratenen Dreckschleudern denn nun auch loswerden? "Die Vorausschauenden haben schnell reagiert", sagt Innungs-Obermeister Becker. "Sie haben ihre Autos schon verkauft." Für die anderen sei es eine Hängepartie. Denn die Debatte etwa um eine Blaue Plakette liege bis zur Bundestagswahl auf Eis. Danach komme es darauf an, mit wie viel Druck an einer Lösung gearbeitet wird. Wie wird die Schadstoffnorm überhaupt ermittelt? Und wie wirkt sich das auf neue, aber auch die schon zugelassenen Autos aus, für die man auch einen Käuferschutz voraussetzen könnte? Das seien die großen Fragezeichen.

Wer mit seinem Auto nur im Landkreis unterwegs ist, hat Fahrverbote wohl erst einmal nicht zu befürchten. Für die barnimweit zwei Messstationen - in Eberswalde in der Breiten Straße, in Bernau in der Lohmühlenstraße - hat das Bundesumweltamt bislang weder für Feinstaub noch Stickoxide dauerhaft zu hohe Werte registriert.