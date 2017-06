Baumkontrollen am Liepnitzsee

artikel-ansicht/dg/0/

Der Bernauer Bürgermeister André Stahl verweist bei einem Rundgang am Liepnitzsee auf vielfältige Gefahren durch Totholz und umgekippte Bäume. © MOZ/Hans Still

Gleich zweimal war der Bernauer Bürgermeister André Stahl (Linke) in dieser Woche im Liepnitzwald unterwegs. Am Montag mit seinem Wirtschaftsamtsleiter Thomas Rebs und Bauhof-Leiter Marco Böttcher, am Dienstag mit der Presse. Stahl wollte sich nach dem tragischen Unglücksfall einen eigenen Eindruck von der Beschaffenheit der Bäume im Liepnitzwald machen. Dort war vor neun Tagen eine 44-jährige Berlinerin von einem herabstürzenden Ast erschlagen worden.

Der tragische Unglücksfall ereignete sich an einem Rastplatz mit Tisch und Bänken. Die Polizei ermittelt seitdem gegen Unbekannt. "Fakt ist, wir können den Bäumen im Wald nicht ansehen, ob sie nicht vielleicht beim nächsten Sturm knicken werden", stellt Stahl seinen Ausführungen zur Verkehrssicherheit und zu Verantwortlichkeiten im Wald voran. Wie er sagt, sollen gerade Wanderwege und Rastplätze inspiziert werden, um "alles Erdenkliche zu tun, ein weiteres Unglück für die Zukunft auszuschließen".

Die Mitarbeiter seien angewiesen, mit "Augenmaß" zu agieren. "Wir reden über einen Buchenbestand, der 120 bis 140 Jahre alt ist. Wenn man mit dem Blickwinkel der Verkehrssicherungspflicht von Straßenbäumen herangehen würde, müsste jeder dritte Baum fallen", so Stahl. Tatsächlich gilt im Wald, das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr. Zudem bezweifelt der Volljurist die Verkehrssicherungspflicht im Wald und zieht zur Argumentation ein Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) aus dem Oktober 2012 herbei. Demnach entstehen dem Waldeigentümer keine Verkehrssicherungspflichten, da dieser beispielsweise schon per Gesetz den öffentlichen Zugang zu gewährleisten habe. "Der Waldbesucher ist durch die Landeswaldgesetze befugt, Waldwege zu betreten. Dafür gilt folglich dasselbe wie für das Betreten des Waldes. Die Benutzung des Waldes und des Weges geschieht auf eigene Gefahr", zitiert Stahl aus dem Erläuterungtext des BGH-Urteils. Weiterführende Ausführungen zum Sonderfall angelegter Rastplätzen finden sich im BGH-Erläuterungstext allerdings nicht. Deshalb bleibt auch Stahl an dieser Stelle eher vage. "Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wir wollen ja wirklich alles tun, um Risiken auszuschließen."

Bei Gang durch den Wald wird dann deutlich, wie schwierig das werden kann. Wer im Uferbereich des Liepnitzsees oder auch auf den Wanderwegen einmal genau auf die Bäume über den Köpfen achtet, erkennt beständig drohende Gefahren. In 20 bis 30 Metern Höhe sind mit bloßem Auge in den Kronen kräftige Äste auszumachen, die offenkundig tot sind. So genannte Zwiesel, also Baumgabelungen aus mindestens zwei Trieben, denen nicht sogleich anzusehen ist, ob sie angegriffen oder komplett morsch sind, weist fast jeder zwei Baum auf. "Wie will man hier urteilen", fragt Stahl und verweist auf ganz praktische Belange. "Wir kommen in diesen Höhe auch nicht ans Holz ran. Es müssten wirklich viele Bäume fallen, wenn wir hier durchgehen wollten."

Genau vor einer derartigen Entwicklung warnt Peter Gärtner, Chef der Naturpark-Verwaltung Barnim. Er verweist auf die Besonderheit des Naturraumes Liepnitzwald. "Ich plädiere dafür, den Charakter des Liepnitzwaldes nicht zu verändern. Der Wald besteht nun mal aus alten Bäumen, aber das ist auch ein Wert an sich. Will man die alten Bäume nun alle fällen?", fragt Gärtner an. Die Gefahr, schnell die Kettensägen anzureißen, sieht der Naturpark-Leiter durchaus. Dieser Unfall habe in der Öffentlichkeit für erhöhte Sensibilität gesorgt. Gerade in öffentlichen Verwaltung dürften jetzt vor dem Hintergrund eigener Verkehrssicherungspflichten weitreichende Prüfungen einsetzen.

Für Gärtner bleibt der Wald ein besonderer Ort, der leider auch Überraschungen wie das jüngst erlebte tragische Unglück bereithält.