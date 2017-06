Bester Abiturjahrgang des Gymnasium am Dom

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Das Abitur in der Tasche. Diesen Moment haben die 43 Schülerinnen und Schüler des evangelischen Gymnasiums am Dom lange herbeigesehnt. Ihre Zeugnisse wurden in einer Feierstunde im Dom überreicht. Ein ordentlicher Grund zum Feiern! Nicht nur wegen der bestandenen Reifeprüfung, sondern auch wegen der außerordentlichen Leistungen der Abiturienten. "Das Abschneiden kann man schon als legendär bezeichnen. Es war bisher der beste Jahrgang unserer Schule seit der Eröffnung vor elf Jahren", lobte der Schulleiter Dr. Winfried Overbeck. Sechsmal gab es die Traumnote 1,0 für Selena Braune, Jannes Czubatynski, Lukas Ebeling, Caroline Lange, Lea Marie Maußer, Rebecca Elisabeth Ricker. 26-mal stand eine eins vor dem Komma. Nur viermal gab es eine 3,2 bzw. eine 3,4. Somit wurde ein Notendurchschnitt von 1,9 erreicht. Einige Schüler wurden besonders gewürdigt für ihre außerordentlichen Leistungen. Das beste Abitur hatte Lukas Ebeling und wurde mit dem Helmut-Reihlen Preis ausgezeichnet. Den Knud Caesar-Preis der Ritterakademie (für besondere Leistungen im Fach Geschichte) erhielt Jannes Czubatynski. Den Domstiftpreis für besonderes soziales Engagement bekamen Caroline Lange, Rebecca Elisabeth Ricker, Leonie Viktoria Schmidt. Über den Physikpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft freuten sich Lukas Ebeling, Anton Hensky und Lucas Tippelt "Es waren nicht nur die Noten die außergewöhnlich waren. Die Diskussionsfreudigkeit, die wir Lehrer schon manchmal bremsen mussten. Die übernommene Verantwortung oder das soziale Engagement, auch den Mitschüler zu unterstützen, waren überdurchschnittlich", erklärte der Schulleiter. Sein Dank ging auch an die Eltern die ihre Kinder in die Hände des Dom-Gymnasiums gegeben haben und die Lehrerschaft, die die Abiturienten optimal für ihren weiteren Weg vorbereitet haben. "Auf ihre Leistung können sie stolz sein. Es warten aber viele gesellschaftlichen Aufgaben und verantwortliches Handeln auf sie. Ich denke, dafür sind sie bestens gerüstet", so die Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann, die neben einen kurzen Blick in die Zukunft auch ihre besten Wünsche übermittelte. Wer das Dom Gymnasium kennen lernen möchte, hat am 8. Juli die Möglichkeit dazu. Schüler und Lehrer laden zum großen Schulfest ein. Zu erwarten ist neben vielen Informationen rund um die Schule und kulinarischen Spezialitäten, darunter auch eine Weinprobe des Schulweins, ein künstlerisches Programm, gestaltet durch die Schüler des Dom-Gymnasiums. Für den neugestalteten Schulteich erhielt das Gymnasium den Brandenburger Umweltpreis. Dieser wird zum Schulfest offiziell eröffnet. Beginn der Veranstaltung ist um 14 Uhr.