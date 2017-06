artikel-ansicht/dg/0/

Nach einer Gedenkveranstaltung für Mehmet Turgut am Ort des Verbrechens liegen in Rostock Blumen vor einer Gedenktafel. © dpa

Der im März vom Landtag eingesetzte Unterausschuss zur Aufklärung der NSU-Aktivitäten in Mecklenburg- Vorpommern setzt am Donnerstag (11.00 Uhr) seine Arbeit fort. Die Abgeordneten erwarten dabei Auskunft des Innenministeriums zu den Ermittlungen im Fall Mehmet Turgut. Der Verkäufer an einem Dönerstand im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel war im Februar 2004 mit mehreren Schüssen getötet worden. Die Behörden rechnen den Gewaltakt den bundesweit zehn zumeist ausländerfeindlichen Morden zu, die auf das Konto der Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gehen sollen. Zusammen mit Beate Zschäpe bildeten das Duo den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU). Schon Anfang Mai sollte der Fall Turgut im Ausschuss behandelt werden, wurde aber vertagt. Oppositionspolitiker von Linke und AfD hatten beklagt, dass Innenstaatssekretär Thomas Lenz (CDU) nicht vorbereitet gewesen sei.

Der in der Türkei geborene Turgut wohnte eigentlich in Hamburg und hatte bei einem Besuch in Rostock am Dönerstand nur ausgeholfen, als ihn die tödlichen Schüsse trafen. Linken-Innenexperte Peter Ritter kündigte für die nicht öffentliche Sitzung umfangreiche Fragen an. Damit solle unter anderem geklärt werden, warum auch beim Mord an Turgut anfänglich nur in Richtung organisierte Kriminalität ermittelt worden sei und nicht auch in Richtung rechtsextremistischer Täter. Neben dem Mord werden dem NSU im Nordosten zwei Banküberfälle in Stralsund in den Jahren 2006 und 2007 zugeschrieben.

Die Linksfraktion will im NSU-Unterausschuss auch mögliche Verbindungen zum internationalen Neonazi-Netzwerk Blood & Honour (B&H, deutsch: Blut & Ehre) untersuchen. Ermittler und unabhängige Experten gehen davon aus, dass sich das Unterstützerumfeld des NSU maßgeblich aus B&H-Strukturen rekrutierte. Auf Antrag der AfD soll im Ausschuss auch über die Rolle von V-Leuten gesprochen werden.