48 Stunden im Abenteuerland: Tausende Schaulustige erwartet

Und das nicht irgendwo: Auf einer Sehenswürdigkeit wurde über den Feinschliff an dem Großprojekt informiert, einem Hingucker, der bei 48-Stunden-Oberhavel eine nicht unwesentliche Rolle übernehmen soll: dem Kaffenkahn, der seit Kurzem an der Alten Reederei festgemacht hat.

Klare Sache, dass der stellvertretenden Oberhavel-Landrat, Egmont Hamelow, an dem Pressegespräch teilnahm - der Landkreis unterstützt die Aktion mit Bussen seiner Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG).

Hamelow lenkte das Augenmerk auf das Credo von 48-Stunden-Oberhavel: Wie schon bei den drei Vorgängeraktionen gehe es um die Förderung touristischer Angebote als nicht unwesentliche Wirtschaftsfaktoren, "es werden durch den Fremdenverkehr eben auch Wertschöpfungsketten nicht zuletzt im Norden des Landkreises dauerhaft aufgebaut", betonte Hamelow.

Daher freue sich der Landkreis, einen nicht unwesentlichen Beitrag mit personeller Unterstützung und den Bussen leisten zu können, um Gäste vor allem aus Berlin konzentriert in den Norden zu locken.

Aber auch die Einheimischen sollten sich angesprochen fühlen, den Norden für sich neu zu entdecken, merkte Hamelow an - Motto: "Warum in die Ferne schweifen...?" Denn es gebe viele gute Angebote in der Freizeit, ohne dass man kilometerlange Staus auf Autobahnen in Kauf nehmen müsse.

Regio-Nord-Chef Olaf Bechert erklärte, nach wie vor sei 48-Stunden-Oberhavel, vor allem eine Promotion-Aktion, vor allem aber eine "kreative Messe", der touristischen Produkte und Angebote im Nordkreis. "Es kann den Anbietern nicht darum gehen, Umsatz zu machen".

Das bewährte Grundprinzip laute nach wie vor: Die vielen Gäste treffen mit dem Regionalexpress 5 in Fürstenberg ein, werden dort von den Bussen samt Gästeführern abgeholt, um sie an besonders reizvolle Stätten mit Angeboten zu bringen.

Neu ist, dass es erstmalig zwei Fahrtrichtungen geben wird, "auch um eine gewisse Entflechtung des Ansturms hinzubekommen", merkte Bechert an. Eine Route führt über Neuglobsow in Richtung Gransee und wieder nach Fürstenberg, die andere über Himmelpfort. "So werden wir auch den unterschiedlichen Interessenlagen der neugierigen Gäste gerecht", sagte Bechert, der bei der Gelegenheit seiner Mitarbeiterin Ulrike Kirsten für ihre Mühen dankte. Immerhin gewann sie 20 Anbieter mehr als in den Vorjahren, die sich bei 48-Stunden-Oberhavel präsentieren werden. Schönes Beispiel sei der Kaffenkahn "Concordia" in Fürstenberg, erklärte Kirsten. Mit ihm können Neugierige auf Entdeckungstour zu Wasser gehen. Der ehemalige Lastenkahn schippert nach Himmelpfort, wo man sich das Klostergelände, Weihnachtshaus und nicht zuletzt die Baustelle der legendären Brauhaus-Brandruine anschauen kann.

Mit von der Partie ist erstmalig auch die Zehdenicker Villa Veda von Beate Schneider, in der Besucher fernöstliche Lebensart des Ayurveda kennenlernen können. Ebenso neu ist der Kunstsalon des Kulturnetzwerkes Kuno. Er öffnet während der Aktion im Kloster Gransee und bietet die Möglichkeit Werke von Kunstschaffenden und -gewerblern kennenzulernen. Historische Arten des Handwerks und der Kunstausübung könnenin der Mauerstraße Gransee in Augenschein genommen werden. Dort ist die Galerie Eremitage von Mark Berger beheimatet.

Mit 2 000 Gästen rechnen die Veranstalter - für alle Beteiligten eine logistische Herausforderung, um das "Abenteuerland Oberhavel" in Szene zu setzen, wie die Regio-Nord wirbt. Auch Einheimische hätten die Chance, die Region auf neue Art zu schmecken, hören, sehen und riechen und ertasten zu können, die vier Elemente Wasser, Erde, Luft und Feuer auf sich wirken lassen.

Einen Tipp für die Bewohner der Region hat die Regio-Nord noch in petto: Es sollten spätere Mit-Fahrzeiten gewählt werden. Aus den Erfahrungen der vergangenen Aktionen nutzen viele Berliner die Haltestelle am Bahnhof Fürstenberg vor allem am Morgen und zu Beginn der Aktion gegen 10 Uhr. Nachmittags sind die Busse leerer.