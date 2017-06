artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hält die erwarteten Proteste beim G20-Gipfel in Hamburg für "mehr als legitim in einer Demokratie". Sie hoffe, dass diese Proteste friedlich blieben, sagte sie am Donnerstag bei einer Regierungserklärung im Bundestag. "Wir wissen, dass für die Bürger und Bürgerinnen Hamburgs die Gipfeltage und auch die Tage davor eine hohe Herausforderung sind." Polizisten und Sicherheitskräfte zeigten einen hohen Einsatz, betonte sie. Zu dem Treffen am 7. und 8. Juli in der Hansestadt werden neben Tausenden friedlichen Demonstranten bis zu 8000 Gewaltbereite aus dem In- und Ausland erwartet.