Mehr als 170.000 Euro wurden in die Rettung der kleinen Kirche investiert. Unter anderem erhielten der Turm und das Dach eine neue Eindeckung. In diesem Zusammenhang mussten auch verfaulte Deckenbalken und Balkenköpfe erneuert werden. Witterungsbedingt kamen die Bauarbeiten während der Wintermonate zum erliegen, weshalb die eigentlich schon im April geplante Wieder in Dienst Stellung des Kirchbaus in den Juni verschoben werden musste.

Spätestens in den nächsten zwei Wochen soll auch die Rüstung verschwinden, die dieser Tage noch den Blick auf das restaurierte Gemäuer schmälert. Bis dahin sollen auch die letzten kleinen Verschönerungsarbeiten erledigt sein, die bis zur Kirchweihe schlichtweg nicht mehr geschafft wurden.

Dessen ungeachtet stand das Kirchlein im Blickwinkel vieler Menschen aus nah und fern. Die Festpredigt am Tag der Kirchweihe hielt Pfarrer Matthias Stephan. Kantor Winfried Kuntz an der Orgel und der Gruboer Kirchenchor sorgten für die musikalische Umrahmung.

"Wir haben den Erhalt der Kirche besiegelt. Wie Generationen von Buchholzern zuvor", so Stephan und erzählte aus der wechselvollen Geschichte der Kirche und des Dorfes. Davon, wie sich nach dem Dreißigjährigen Krieg, als Buchholz nahezu unbewohnt war, neues Leben regte. Aber auch davon, wie nach dem Brandunglück vom 7. Juni 1849, als ein Großfeuer fast das gesamte Dorf samt Schule und Kirche in Asche legte, die Einwohner sich dem Wiederaufbau stellten.

"Immer wieder fanden sich Menschen, die sich der Kirche angenommen haben", so der Pfarrer in diesem Zusammenhang. Weiter sagt er: "Heute ist die Buchholzer Kirche wieder so schön, wie sie 1855 nach dem Wiederaufbau und 1955 nach der letzten großen Sanierung war".

Der neue Glanz im alten Gemäuer ist nicht zu übersehen. Die neue Innenausmalung, die restaurierten Fenster und die Freilegung des Feldsteinmauerwerks, welches den verheerenden Brand von 1849 widerstand, erfahren wie die Arbeiten vieler anderer Gewerke, bewundernde Blicke. "Ich habe die Sanierungsarbeiten in den zurückliegenden Monaten aufmerksam verfolgt. Die Kirche wirkt so hell und freundlich", bemerkt Janine Kutzner aus Berlin Karlshorst, die am gestrigen Sonnabend Sohn Wenzel Johann taufen ließ und in der Buchholzer Dorfkirche das Ja-Wort gab.

Später, nach der Kaffeetafel, zieht es die Buchholzer und viele Gäste immer wieder in die Kirche. Fotografien aus mehreren Jahrzehnten, die von Hochzeiten, Kindtaufen aber auch von der so dringend notwendig gewordenen Sanierung berichten, bieten viel Gesprächsstoff. Künftig soll die Kirche als Ort der Begegnung, als Kunstkirche, etabliert werden und dabei ein Ort sein, an dem "die Seele fröhlich sein kann", so Stephan.

Obgleich die notwendigsten Sanierungsarbeiten erledigt sind, müssen weitere kleinere Schönheitsreparaturen erledigt werden. Um die finanzieren zu können, hat die Kirchengemeinde am Sonnabend Paten für Fensterscheiben der restaurierten Bleiglasfenster gesucht. Der Bad Belziger Glasermeister Jörg Gauruhn gehörte zu denen, die sich diese Gelegenheit nicht entgehen ließen. "Lachend, mit einem Foto seines neuen Patenkindes in den Händen, bemerkt er: "Jetzt habe ich sogar ein Fenster in der Buchholzer Kirche, dass mir gehört".