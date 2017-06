artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das Sicherheitspersonal der Bahn soll künftig deutschlandweit Körperkameras tragen. Die Kameras sollen an großen Bahnhöfen und im Umfeld von Sport- und Großveranstaltungen ab dem Spätsommer zum Einsatz kommen, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag in Berlin mitteilte. Zuerst hatte der RBB berichtet.