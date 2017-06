artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Warschau (dpa) Eine Bombendrohung gegen einen Zug von Warschau nach Berlin hat sich in der Nacht zu Donnerstag als Fehlalarm erwiesen. Der Zug setzte seine Fahrt nach einer mehrstündigen Durchsuchung in der Nacht fort, wie die Agentur PAP am Donnerstag unter Berufung auf die polnische Polizei meldete. An Bord wurde demnach kein Sprengstoff gefunden. Am späten Mittwochabend hatte die polnische Bahn PKP eine anonyme Drohung per Mail erhalten. Daraufhin wurde der Zug im Ort Mogilno angehalten. Die rund 300 Passagiere wurden in Sicherheit gebracht, wie es hieß. Auch Dutzende in der Nähe des Bahnhofs lebende Anwohner hätten ihre Häuser verlassen müssen. Sie seien in einer nahe gelegenen Schule untergebracht worden.