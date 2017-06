artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In bewaffneten Konflikten wird nach Einschätzung der Hilfsorganisation World Vision immer weniger Rücksicht auf Kinder genommen. "Kinder sind zunehmend auch von verschiedenen Formen extremer Gewalt betroffen", sagte der Vorstandsvorsitzende Christoph Waffenschmidt am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichts der Organisation in Berlin. Angriffe auf Schulen seien für viele Rebellen, Terrorgruppen und auch für staatliche Militärs kein Tabu mehr. Im Südsudan seien inzwischen 51 Prozent aller Schulen zerstört. Fast 40 Prozent der in Syrien getöteten Kinder seien in der Nähe ihrer Schule zu Tode gekommen.