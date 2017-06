Kriegswaffe im Garten gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (til) Eine Pistole ist auf einem Grundstück an der Berliner Straße in Oranienburg gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wurde sie am Mittwochvormittag vom Grundstückseigentümer bei Erdarbeiten entdeckt. Die Waffe habe samt Holster und Munition in einer Plastiktüte gelegen, die dort offenbar vergraben worden war, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Donnerstagvormittag. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um eine Pistole aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zum Verdacht des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ein. Ermittelt wird gegen unbekannt, nicht gegen den Grundstückseigentümer. Er hatte das Gelände erst vor einigen Jahren gekauft und von der Existenz der Waffe nichts gewusst. Die Pistole sei nicht mehr schussfähig gewesen, sagte Dörte Röhrs.