Alexandra Popp fällt mit Knieverletzung aus

Die DFB-Auswahl bereitet sich derzeit in der Sportschule Kaiserau auf die EM in den Niederlanden (16. Juli bis 6. August) vor. Das letzte Testspiel vor dem Turnier findet am 4. Juli in Sandhausen gegen Brasilien statt.