Rekord bei Zuwanderung in OECD-Länder

Paris (dpa) Die Zahl der Migranten in den OECD-Ländern hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Etwa fünf Millionen Menschen seien dauerhaft in die Mitgliedstaaten gekommen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Donnerstag in Paris mit Hinweis auf vorläufige Zahlen mit. Zu den OECD-Mitgliedern zählen 35 Länder, die vergleichsweise reich sind: Von Neuseeland über Deutschland bis zu den USA.