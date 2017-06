Kremmener Erntekönigin: Mit Scherpe und Blumenkrone

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Strahlendes Lächeln, Blumenkrone und Trachtenkleid - äußerlich ist die Kremmener Erntekönigin schnell ausgemacht. Doch wer steckt hinter der Figur, die die Stdt in der Öffentlichkeit repräsentiert? Wir haben bei "Ihrer Majestät", die seit knapp zwei Wochen das Erntezepter in der Hand hält, nachgefragt.

"Von allein wäre ich nie auf die Idee gekommen", sagt Anja Mink. Die 27-Jährige ist seit dem 18. Juni Kremmens neue Erntekönigin. Stadtverordnetenvorsitzender Detlef Reckin (SPD) sei zu ihr gekommen und habe sie gefragt, ob sie schon mal über eine Bewerbung für das Ehrenamt der Erntekönigin nachgedacht habe. "Eigentlich nicht", sagt Mink, aber im Anschluss an ihr Gespräch mit Reckin hat sie sich dann doch informiert.

"Vor der Bewerbung sollte man unbedingt mit der Familie und dem Freund alles absprechen", gibt sie eine ihrer Erfahrungen an jene weiter, die sie vielleicht einmal beerben werden. Schließlich sei die einjährige Amtszeit der Erntekönigin mit rund 40 Terminen verbunden. Grüne Woche in Berlin, diverse Auftritte auf Messen, Erntefeste in der Umgebung und Besuche von Partnergemeinden - all das sind Events, die in ihrem Terminkalender stehen. Dafür muss das Privatleben auch ein wenig hinten angestellt werden. Ihre Amtszeit ähnelt also ein ganz kleines bisschen der der Regenten in den großen Königshäusern.

"Auf Festen wie hier auf dem Kremmener Spargelhof erkennt mich jeder, und viele wollen auch ein Bild von mir", sagt die gebürtige Berlinerin. Von Kindern hätte sie das schon erwartet. Schließlich würden die es faszinierend finden, wenn da eine Frau mit langem Kleid und Blumenkrone steht. Die Kleinen würden an Märchen erinnert werden. Aber von Erwachsenen hätte sie es nicht gedacht. "Auf dem Spargelfest in Spandau war ich auch als Erntekönigin unterwegs", erzählt Mink. "Und da kamen viele Erwachsene auf mich zu, um sich mit mir fotografieren zu lassen." Sie habe sich dabei ein wenig wie ein Popstar gefühlt, den jeder gleich um ein Autogramm bittet.

Den Stapel mit den Autogrammkarten hat die Erntekönigin in ihrem Büro deponiert. Im richtigen Leben arbeitet Mink auf dem Spargelhof Kremmen als Qualitätsmanagerin. Sie ist für die Zertifizierung der Produkte zuständig, guckt also, ob jede Spargelstange die Ansprüche der Kunden erfüllt und ob die Heidelbeeren so aussehen, dass sie gern gekauft werden. Außerdem kümmert sie sich um das Direktmarketing des Hofs, betreut die Verkäufer der 150 Spargel- und acht Heidelbeerstände.

Als gelungene Kombination beschreibt die studierte Gartenbauwissenschaftlerin die Verbindung zwischen ihrem Job und dem Amt als Erntekönigin. "Ich repräsentiere die Stadt Kremmen nach außen, und zur Stadt gehört eben auch der Spargelhof." Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, könnte man meinen. So werde durch sie nicht nur die Stadt bekannter, sondern auch der Spargelhof, auf dem sie sich ganz genau auskennt. Von dem, was noch so alles als Erntekönigin auf sie zu kommt, lässt sich Mink überraschen. "Ich bin mir noch gar nicht so bewusst, was das alles sein wird."

Plötzlich geht die Tür zu Minks Büro auf. Ein Mann fragt nach Bestelllisten und Lieferscheinen - auf polnisch. Die Erntekönigin antwortet selbstverständlich auch in der Sprache des Nachbarlandes. "Die Mama ist aus Polen", erklärt Mink der überraschten Journalistin.

Ihre Sprachkenntnisse dürften ein weiterer Pluspunkt für die Erntekönigin sein. Denn Ende August will das Erntefestkomitee in die Partnergemeinde Suchozebry fahren. Die 27-Jährige ist natürlich mit von der Partie und wird sprachlich vermitteln können. Das sei der erste richtige Termin als Erntekönigin, sagt sie. "Darauf freue ich mich schon sehr." Außerdem sei sie auch gespannt, welche Leute sie während ihrer Regentschaft kennenlernt und was für Kontakte sie knüpfen kann.