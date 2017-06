artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor zu starker Abhängigkeit von China gewarnt. "Europa muss hart daran arbeiten, seinen Einfluss zu verteidigen und vor allem müsste es gegenüber China mit einer Stimme sprechen", sagte die CDU-Chefin in einem am Donnerstag veröffentlichtem Interview der "Wirtschaftswoche". "Von Peking aus betrachtet ist Europa eher eine asiatische Halbinsel. Das sehen wir natürlich anders." Dennoch sei es eine Tatsache, dass Teile der deutschen Wirtschaft von China abhängig seien. "Auch deswegen müssen wir mit Chinas Ansprüchen und Forderungen so umgehen, dass eine harmonische Entwicklung zum Vorteil aller eintritt." Darüber spreche sie immer wieder mit der chinesischen Führung.