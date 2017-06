Ehe für alle spaltet CDU

artikel-ansicht/dg/0/

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler spricht von einem Vertrauensbruch des Koalitionspartners SPD. "Es ist ärgerlich, dass das Thema auf die Tagesordnung kommt", sagte Feiler. Die Abstimmung am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause über die "Ehe für alle", also auch für homosexuelle Paare, die bislang lediglich eine rechtlich nicht gleichgestellte Lebenspartnerschaft eingehen dürfen, werde im Schnellverfahren durchgeführt, kritisierte Feiler. Dabei gehe es ja auch um wichtige rechtliche Fragen wie das Adoptionsrecht. Er selbst sei unentschlossen, wie er sich bei der Frage verhalten solle, gesteht Feiler. "Natürlich ist es inzwischen normal, dass es gleichgeschlechtliche Paare gibt. Meine innere Einstellung geprägt durch meine Erziehung sowie als Christ spricht eher dagegen."

Feilers innerer Konflikt spiegelt die Stimmung in seiner Partei wieder. In den Kreisverbänden Oberhavel und Havelland gebe es Zustimmung und Ablehnung. Er habe in der Vergangenheit viele Aufforderungen aus dem Wahlkreis erhalten, sich für die Ehe für alle einzusetzen. "In den vergangenen Tagen wurde ich aber immer wieder gebeten, dagegen zu stimmen", sagte Feiler.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Krüger-Leißner stimmt auf jeden Fall für die Ehe für alle. "Das ist gar keine Frage. Ich freue mich, dass die Abstimmung nach so langer Zeit zustande kommt", sagte sie. Die Ehe für alle schade niemandem, versuchte Krüger-Leißner die Kritiker zu beruhigen. Immerhin habe sich ja bereits der Bundesrat dafür ausgesprochen.

Der Abgeordnete Harald Petzold (Linke), der selbst in einer Lebenspartnerschaft mit einem Mann lebt, freute sich, dass es "endlich einen Durchbruch" gebe. "Wir haben seit 2013 der Blockadehaltung von CDU/CSU und SPD getrotzt", sagte Petzold. 30-mal habe die Koalition schon eine Abstimmung in der Sache verhindert.(Seite 18)