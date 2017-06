Mehrere Schwerverletzte bei Straßenbahn-Unfall in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bei einem Straßenbahn-Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, waren am Donnerstagmittag zwei Straßenbahnen in der Prenzlauer Allee an der Ecke zur Danziger Straße aufeinandergefahren. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zunächst war von vier Verletzten die Rede.