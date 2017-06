artikel-ansicht/dg/0/

Krasnodar/Moskau (dpa) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sieht im Syrienkonflikt eine Annäherung zwischen Russland und den USA. Nach Gesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Krasnodar sprach Gabriel am Donnerstag von einer "Änderung der Haltung auf beiden Seiten", dass man endlich zu einem politischen Prozess kommen müsse. Am Nachmittag wollte Gabriel in Moskau den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen.