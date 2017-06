A100 nach Überschwemmung teilweise gesperrt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Berliner Stadtautobahn A100 ist wegen Überschwemmung teilweise gesperrt. Nach heftigen Regengüssen seien Feuerwehr und Polizei auf Höhe der Abfahrt Kaiserdamm in Richtung Süden im Einsatz, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Es sei eine Meldung eingegangen, dass ein Auto im Wasser eingeschlossen sein soll. Einsatzkräfte der Feuerwehr setzten Pumpen gegen die Wassermassen ein, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am Donnerstagmittag hatte die Feuerwehr nach heftigem Regen den Ausnahmezustand ausgerufen.